شرطة لندن تطرح علامتها التجارية الخاصة

مصدر الصورة Getty Images

استعانت شرطة العاصمة البريطانية لندن بشركة متخصصة في مجال العلامات التجارية، وذلك في خطوة قد تؤدي إلى طرح مجموعة من البضائع المتعلقة بسلطة إنفاذ القانون في السوق قريبا.

وتأمل شرطة العاصمة البريطانية أن تفعل مثل شرطة نيويورك، التي تبيع منتجات خاصة بها منذ أكثر من 15 عاما.

وتهدف الخطوة إلى تحسين صورة الشرطة في العاصمة وجلب أموال.

وتقول بلدية لندن إن جهاز الشرطة في العاصمة بحاجة إلى توفير 325 مليون جنيه إسترليني قبل أبريل/ نيسان 2021.

وتبحث شرطة لندن بيع ملابس ولعب وأدوات مكتبية وأدوات منزلية وهدايا تذكارية، تحمل جميعها علامتها التجارية الخاصة.

ومن المقرر استخدام أرباح المشروع في تمويل الخدمات الأساسية وتدريب الموظفين و"بناء انتماء ودعم أفضل للخدمة، وبالتالي إلهام أجيال المستقبل على الانضمام (إلى الشرطة)".

مصدر الصورة Getty Images Image caption الممثلة كلوي غرايس موريتز ترتدي سترة تحمل العلامة التجارية لشرطة نيويورك

وأبرمت الشرطة عقدا مع شركة "ذا بوينت 1888" للعلامات التجارية التي عملت مع متاحف "تايت" للفنون، وسلسلة مقاهي "ليون" ومؤسسة "باترسي" لإيواء الكلاب والقطط.

وقال ويل ستيوارت المدير التنفيذي بالشركة "نشأت في لندن، لذا فإن المقدرة على توفير عائدات مالية تسهم في زيادة أعداد رجال الشرطة اليقظين في مدينتي خطوة مشرفة".

لكن رئيس نقابة العاملين بشرطة العاصمة، كين مارش، انتقد الخطوة بوصفها "فكرة سخيفة".

وقال مارش "أعتقد أن زملائي سينظرون باستياء والناس يمشون من حولهم وعبارة (شرطة العاصمة) مكتوبة عليهم".

وفي الآونة الأخيرة، تعاونت هيئة المواصلات العامة في لندن مع شركة أديداس للوازم الرياضية في مشروع مماثل.

وقالت شرطة لندن إن المنتجات لن تشمل زي أفرادها، وأن القول الفصل سيكون لها بشأن أي منتجات تصنعها شركات خارجية.

ويستمر العقد المبرم بين شرطة العاصمة والشركة حتى مايو/ أيار 2021.

---------------------------------------

يمكنكم تسلم إشعارات بأهم الموضوعات بعد تحميل أحدث نسخة من تطبيق بي بي سي عربي على هاتفكم المحمول.