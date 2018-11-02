التحالف بقيادة السعودية يعلن "استهداف قاعدة جوية ومواقع صواريخ في صنعاء"

مصدر الصورة European Photopress Agency Image caption (أرشيف) أنقاض مبنى دمر جراء غارات للتحالف بقيادة السعودية في صنعاء

أعلن التحالف العسكري، الذي تقوده السعودية في اليمن، عن استهداف قاعدة الديلمي الجوية ومواقع لإطلاق الصواريخ في صنعاء، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، قوله إن العملية أسفرت عن "تدمير مواقع إطلاق وتخزين الصواريخ الباليستية ومحطات التحكم الأرضية للطائرات بدون طيار".

وأكد المالكي "استمرار عمل مطار صنعاء الدولي أمام حركة الملاحة الجوية للطائرات الأممية والإغاثية".

ووفقا لقناة المسيرة، التي يسيطر عليها الحوثيون، فإن أكثر من 30 غارة استهدفت قاعدة الديلمي والمناطق المحيطة بها في صنعاء.

ويأتي ذلك عقب دعوة الولايات المتحدة إلى وقف إطلاق النار في اليمن وبدء محادثات سلام.

ودعا وزيرا الدفاع والخارجية الأمريكيان إلى هدنة سريعة بعدما تسببت الحرب الدائرة في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم.

ويشهد اليمن صراعا مستمرا منذ 2014، حين سيطر الحوثيون، المدعومون من إيران، على مناطق واسعة من بينها العاصمة صنعاء.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا - منذ مارس/آذار 2015 - لدعم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.