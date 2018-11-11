"علي بابا" الصينية تحقق مبيعات قياسية بفضل "يوم العزّاب"

مصدر الصورة AFP/Getty Image caption بدأ النشاط يوم السبت بحفل أحيته المغنية الأمريكية ماريا كاري، وفنانة يابانية تقلد "بيونسيه" وعروض لسيرك "دو سوليه"

سجلت مجموعة "علي بابا" للتجارة الإلكترونية مبيعات قياسية جديدة يوم الأحد ضمن فعاليات "يوم العزّاب" الذي يعد واحدا من أكبر أيام التسوق السنوية التي تنظمها المجموعة.

وسجلت الشركة الصينية مبيعات وصلت إلى نحو مليار دولار خلال 85 ثانية، وبلغت حصيلة الساعة الأولى من اليوم الذي يستمر 24 ساعة 10 مليارات دولار.

وتخطت علي بابا إجمالي العائدات التي سجلتها عام 2017 وقدرها 23.3 مليار دولار، ولايزال نشاط اليوم ساريا لعدة ساعات.

وقدمت المجموعة عروض خصم على الإنترنت يوم 11 نوفمبر/ تشرين الثاني، وهو يوم عطلة غير رسمي لمتجر علي بابا للعزّاب منذ عام 2009.

ويقول تقرير لتطبيق "آب آني" لبيانات الأسواق العالمية، إن مهرجان التسوق من المتوقع أن يسجل 32 مليار دولار هذا العام.

وبدأ النشاط يوم السبت بحفل أحيته المغنية الأمريكية ماريا كاري، وفنانة يابانية تقلد "بيونسيه" وعروض لسيرك "دو سوليه".

ما هو يوم العزّاب؟

ابتكر متجر "علي بابا" المناسبة احتفالا بالعزّاب على نقيض يوم الاحتفال بالرومانسية المعروف بيوم "فالانتاين"، أو عيد الحب.

وأصبح اليوم، بمرور الوقت، واحدا من أكبر أيام التسوق الإلكتروني في العالم، وتجاوز إجمالي مبيعاته العام الماضي أيام تسوق أخرى مجتمعة مثل "الجمعة السوداء" و "الاثنين الإلكتروني"، وفقا لبيانات موقع "بلومبيرغ" المعني بشؤون المال.

مصدر الصورة Reuters Image caption من المتوقع أن يكون هذا اليوم آخر "يوم عزّاب" للشركة في ظل رئاسة مؤسسها جاك ما

ويوفر المتجر نحو 180 ألف علامة تجارية في منافسة شرسة للتسوق، من بينها منتجات لكبرى الشركات التكنولوجية مثل "شياومي" و "أبل" و "دايسون".

وكانت الشركة الصينية قد وسعت نطاق نشاطها العام الماضي ليشمل السوق الغربية، بفضل تطبيقها "علي إكسبريس" في الولايات المتحدة وبريطانيا.

هل يحقق "يوم العزّاب" نموا؟

حطم نشاط يوم التسوق الأرقام القياسية المسجلة عالميا بشأن التجارة الالكترونية، وتجاوز الرقم القياسي المسجل العام الماضي في الساعة 10:34 بتوقيت غرينتش.

بيد أن المراقبين يعتقدون أن التقدم سيتوقف مع مرور الوقت.

وكانت مجموعة "علي بابا" قد واجهت تحديات جديدة هذا العام، من بينها ظهور منافسين جدد على الساحة في السوق، وتراجع الاقتصاد وتراجعت أسعار الأسهم بنحو 16 في المئة بسبب الحرب التجارية الصينية مع الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن يكون هذا اليوم آخر "يوم عزّاب" للشركة في ظل رئاسة مؤسسها جاك ما. وقالت الشركة في سبتمبر/ أيلول الماضي، إن الرئيس التنفيذي الحالي سيتولى منصب رئيس مجلس الإدارة في العام المقبل.

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