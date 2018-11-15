6 نصائح للشباب للتوفير وترشيد الانفاق

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هناك صورة نمطية عن شباب هذه الأيام، الذين يطلق عليهم جيل الألفية، فهم يعشقون صور السيلفي، وشرب القهوة الممهورة بختم "التجارة العادلة"، والعطلات، وأحدث صيحات الهواتف الذكية.

لكن ماذا عن الادخار؟

كيف يمكنك التقاعد في الثلاثينيات أو الأربعينيات من عمرك؟

الادخار المالي... ضمانة للمستقبل أم مبالغة في التحسُّب؟

تقدم الكاتبة مليسا براون ست نصائح لأبناء هذا الجيل ليصبحوا أكثر توفيرا.

النصيحة الأولى: تواصل مع الجيران الحقيقيين

تكمن المشكلة أن الجيران في هذا العصر ليسوا هم من يعيشون في البيوت والشقق المجاورة، بل هم الشخصيات المؤثرة عبر وسائل التواصل الإجتماعي الذين ربما لم تلتقيهم أبدا والذين يبدو أنهم يعيشون وسط أدوات ومقتنيات مغرية وجذابة.

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نحن نعيش في "ثقافة مقارنة" ونقارن أنفسنا باستمرار مع أولئك الذين يعيشون حياتهم في وسائل التواصل الاجتماعي والذين لا يظهرون لنا شيئا حقيقيا عن حياتهم.

والحل هو إلغاء هذا الصداقات والتوقف عن متابعتهم عبر وسائل التواصل الإجتماعي، والعثور على أولئك الذين يكونون مصدر إلهام لنا وليسوا دافعا للتسوق.

النصيحة الثانية: ضع قيودا على قدرتك على الإنفاق 24/7

ذات يوم كنا مضطرين للقيام بالتسوق في أوقات بعينها وهي الساعات التي تفتح فيها المتاجر أبوابها من الإثنين للجمعة وصباح السبت وقد يمتد الوقت حتى ساعات متأخرة من الليل خلال الأسبوع.

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والآن يمكنك التسوق عبر الإنترنت وإنفاق المال باستخدام هاتفك المحمول عندما تشعر بالملل وأنت تشاهد نتفليكس مساء الجمعة.

ولكبح جماح نفسك ضع حدودا على قدرتك على الإنفاق على مدار الوقت بحيث لا تكون قادرا على ذلك إلا في أوقات معينة من اليوم وبالتالي عندما تشعر بالملل وأنت فوق الأريكة تشاهد نتفليكس لن تكون في خطر.

النصيحة الثالثة: وقف بطاقات الائتمان

إن بطاقات الائتمان التي تسهل الدفع الآن والتسديد لاحقا لا تعني سوى المزيد من الديون بمرور الوقت.

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وتقول الدراسات إننا ننفق أكثر بمعدل 10 بالمئة باستخدام بطاقات الإئتمان لأننا ببساطة لا نعتبرها أموالنا.

والنصيحة هنا هي إيقاف كل بطاقات الائتمان والعودة إلى المدرسة القديمة وهي الاحتفاظ ببطاقة واحدة هي بطاقة حسابك البنكي فأنت هنا تنفق من مالك وأنت تعلم ذلك. ويمكن عبر هذا الحساب فتح حسابات أخرى كالادخار.

النصيحة الرابعة: حلل وضعك

يبدو الوضع محيراً كثيراً عندما نتعامل مع الأمور المالية فهناك الكثير جداً من المعلومات في ما يتعلق بكيفية التوفير والاستثمار.

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لذلك يجب أن نعود إلى القواعد الأساسية فنحن بحاجة إلى دراسة وفهم أنماط الإنفاق وأهدافنا في الحياة. وبمجرد أن نفعل ذلك يمكننا وضع قواعد مناسبة لأنماط إنفاقنا.

النصيحة الخامسة: تغيير عادات الإنفاق

كثيرون منا تجرفهم الحياة ليستيقظوا ذات يوم في منتصف الثلاثينيات من العمر وهم يسألون أنفسهم:" كيف وصلت إلى هذه المرحلة من حياتي؟".

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بدلا من ترك الحياة تجرفك كن مستهلكا واعيا وخطط لحياتك واسأل نفسك:"إذا كان بوسعي تصميم الحياة التي أريدها فكيف سيكون شكلها؟".

ثم حدد ما الذي تريده اليوم لتحقيق ذلك.

وبالطبع للتوقف عن الإنفاق غير الضروري فكر في تحديد مدة شهر للتخلص من إدمان الإنفاق والتركيز على تغطية احتياجاتك الأساسية لتغيير عاداتك في الإنفاق فذلك سيجعلك مستهلكا واعيا.

النصيحة السادسة: لا تكن عبداً المرتب

أغلبنا يعيش على مصدر دخل واحد ننفق معظمه لنبدأ الدورة من جديد.

بدلا من ذلك أعمل على ألا تأكل من سلة واحدة بل مجموعة من السلال الصغيرة.

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ويعني ذلك تقسيم حسابك الشخصي البنكي إلى حسابات صغيرة فهناكحساب لاحتياجاتك اليومية وآخر لدفع الفواتير وثالث للادخار وافصل بينهما.

ومن هذا المنطلق لا تنفق على احتياجاتك اليومية إلا من حساب الاحتياجات اليومية.

ثم حاول أن تعثر على مصدر دخل إضافي ويتضمن ذلك العمل لبعض الوقت أو الاستثمار أو العمل أو الاتجار.