مصدر الصورة Getty Images Image caption وسعت أوبر خدماتها لتشمل توصيل الطعام والشحن إلى جانب خدمات أخرى

بلغت خسائر شركة أوبرلخدمات تأجير السيارات 1.07 مليار دولار أمريكي خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في نهاية سبتمبر، في الوقت الذي تستعد فيه الشركة لطرح أسهمها في البورصة للاكتتاب العام في السنة القادمة.

وارتفعت خسائر الشركة الأمريكية خلال الربع الأخير بشكل حاد، في حين لم تحقق إلا زيادة طفيفة في العائدات.

وكانت قيمة "أوبر" قدرت مؤخراً بنحو 72 مليار دولار، مما يجعلها واحدة من الشركات الخاصة الأعلى قيمة في العالم.

وتتعرض الشركة حالياً لضغوط من أجل زيادة الأرباح، إذا ما أرادت النجاح في تنفيذ خطتها بطرح أسهمها للاكتتاب العام في السنة القادمة.

وارتفعت الخسائر الصافية للشركة بشكل كبير من 891 مليون دولار لتصل إلى 1.07 مليار دولار حسب الأرقام التي كشفتها "أوبر"، في حين لم تشهد الإيرادات والحجوزات إلا ارتفاعاً طفيفاً. لكن خسائر الشركة انخفضت بنسبة 27% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، بحسب رويترز.

وقال نيلسون تشاي، المدير المالي للشركة "مررنا بربع مالي قوي آخر بالنسبة لشركة من حجم شركتنا ونطاق انتشارها العالمي".

وأضاف "وبينما نتطلع إلى الاكتتاب العام الأولي وما بعده، فإننا نستثمر في النمو المستقبلي عبر منصتنا، بما في ذلك الطعام، والشحن والدراجات الكهربائية والعادية، والأسواق ذات الامكانيات الواعدة العالية في الهند والشرق الأوسط حيث نواصل تعزيز مكانتنا الرائدة".

وكانت إيرادات الشركة ارتفعت بنسبة 5 بالمئة عن الربع السابق لتصل إلى 2.95 مليار دولار، في حين ارتفعت الحجوزات الإجمالية بنسبة 6٪ لتصل إلى 12.7 مليار دولار.

واستحوذت مجموعة "سوفت بانك" اليابانية على حصة قدرها 15% من "أوبر" في صفقة تسبق طرح الشركة أسهمها للاكتتاب العام السنة القادمة.