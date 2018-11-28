سوناطراك الجزائرية توقع عقدا بقيمة 600 مليون دولار لرفع إنتاج الغاز

مصدر الصورة AFP Image caption منشأة للغاز الطبيعي في منطقة عين أميناس الجزائرية

وقعت شركة النفط الجزائرية الحكومية سوناطراك، عبر فرعها للهندسة المدنية، عقدا مع الشرطة البريطانية لهندسة المحروقات، بتروفاك، بقيمة 600 مليون دولار.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن العقد يدخل في إطار تطوير حقول الغاز الطبيعي الجزائرية، بمنطقة تينهرت، في ولاية إليزي الجنوبية.

ويتضمن العقد إنشاء محطة عزل وضغط الغاز الطبيعي ملحقة بالمركب الموجود في المنطقة، ترتبط بآبار الغاز الطبيعي، وعددها 36، بمناطق الشمال.

ويهدف المشروع إلى رفع إنتاج الجزائر من الغاز الطبيعي بنحو 4،7 ملايين مترا مكعبا من الغاز الخام في اليوم.

وتضمن التجهيزات الجديدة معالجة مجمل كميات الغاز الخام التي تصل إلى مصنع أوهنات، وذلك بعزل غاز ثاني أكسيد الكربون والزئبق، وإنتاج 750 طن يوميا من المكثفات.