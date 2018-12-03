قطر تعلن انسحابها من منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"

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أعلنت قطر انسحابها من عضوية منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" اعتباراً من الأول من يناير 2019.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة في الدوحة، وقال إنه قد تم إبلاغ المنظمة بالقرار.

وقال الكعبي: "هذا القرار يعكس رغبة دولة قطر بتركيز جهودها على تنمية وتطوير صناعة الغاز الطبيعي، وعلى تنفيذ الخطط التي تم إعلانها مؤخراً لزيادة إنتاج الدولة من الغاز الطبيعي المسال من ٧٧ إلى ١١٠ مليون طن سنويا."

وأضاف "عكفت دولة قطر خلال السنوات الماضية على وضع ملامح استراتيجية مستقبلية ترتكز على النمو والتوسع في قطر وخارج قطر."

وتوجد قطر ضمن قائمة أكبر مصدري النفط الخام في العالم.

ويشكل الغار الطبيعي المسال، إلى جانب النفط الخام، المصدر الأساسي للثروة في قطر، الإمارة الخليجية التي تتمتع بأعلى دخل للفرد في العالم.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر روابط السفر والتجارة مع قطر في يونيو /حزيران 2017 متهمين إياها بمساندة غريمتهم إيران ودعم الإرهاب. وتنفي قطر تلك الاتهامات وتقول إن المقاطعة تمثل تعديا على سيادتها.