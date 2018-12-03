ترامب: الصين وافقت على "تخفيض وإلغاء" الجمارك على السيارات الأمريكية

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بكين "ستخفض وتلغي" الرسوم الجمركية التي تبلغ 40 في المئة التي تفرضها على السيارات الأمريكية المستوردة إلى الصين.

ولم تعلق الصين على إعلان ترامب، الذي نشره على حسابه الرسمي على موقع تويتر دون تقديم تفاصيل.

وستكون هذه الخطوة، إذا تأكدت، موضع ترحيب من قبل صناعة السيارات غير المستقرة بسبب الحرب التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين.

وقد اتفق الرئيس ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ على هدنة مؤقتة لإيقاف هذا النزاع الشديد.

واتفق الرئيسان خلال عشاء عمل في قمة مجموعة العشرين على عدم زيادة التعريفات الجمركية لمدة 90 يومًا للسماح بإجراء محادثات خلال هذه المدة.

ومن شأن عدم التوصل إلى اتفاق أن يؤدي إلى زيادة الرسوم الجمركية على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار من 10 في المئة إلى 25 في المئة في بداية العام المقبل، كما أنه من الممكن أن يفتح الباب أمام فرض تعريفات جمركية على مزيد من السلع الصينية.

وقالت وزارة الخارجية الصينية يوم الاثنين إن الرئيسين الصيني والأمريكي أصدرا تعليمات لفرقهما الاقتصادية بالعمل على إلغاء جميع التعريفات الجمركية في أعقاب اجتماع مجموعة العشرين.

وارتفعت الأسواق الآسيوية بعد أنباء عن التوصل لهدنة لهذه الحرب التجارية. ففي الصين، ارتفع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 2.5 في المئة، كما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 2.6 في المئة. وارتفع مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة واحد في المئة.

وامتدت المكاسب إلى أوروبا، حيث ارتفع مؤشر فوتسي 100 في المملكة المتحدة، ومؤشر كاك 40 في فرنسا، ومؤشر داكس الألماني، بنحو اثنين في المئة خلال التعاملات المبكرة.

مصدر الصورة Getty Images Image caption تصنع الولايات المتحدة سيارات للتصدير إلى الصين، التي تعد أكبر سوق للسيارات في العالم

وقد شهدت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين قيام كل دولة بفرض تعريفات جمركية متصاعدة على منتجات الدولة الأخرى في محاولة لجعل سلعها المصنعة محليًا أكثر قدرة على المنافسة.

وتقول الولايات المتحدة إن سياستها الجمركية هي رد فعل على الممارسات التجارية "غير العادلة" للصين وتتهم بكين بسرقة الملكية الفكرية.

ومنذ يوليو/ تموز الماضي، فرضت الولايات المتحدة تعريفات جمركية على منتجات صينية بقيمة 250 مليار دولار. وقد ردت الصين بتعريفات جمركية على منتجات أمريكية بقيمة تصل لنحو 110 مليارات دولار خلال نفس الفترة.

وكجزء من ذلك، فرضت الولايات المتحدة تعريفة جمركية بنسبة 25 في المئة على السيارات الصينية، بالإضافة إلى الـ 2.5 في المئة الموجودة بالفعل.

وفرضت الصين، التي تعد أكبر سوق للسيارات في العالم، تعريفة جمركية بنسبة 40 في المئة على واردات السيارات الأمريكية، وهي نسبة أعلى بكثير من نسبة الـ 15 في المئة التي تفرضها على الشركاء التجاريين الآخرين، وهو الأمر الذي أجبر العديد من شركات صناعة السيارات على رفع الأسعار.

وقال الرئيس ترامب في تغريدة على تويتر إن بكين "وافقت على خفض وإلغاء الرسوم الجمركية على السيارات القادمة إلى الصين من الولايات المتحدة".

لكنه لم يحدد مستوى جديد للتعريفة الجمركية الصينية، ولم تعلق بكين على الأمر بشكل فوري.