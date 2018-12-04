مصدر الصورة Reuters Image caption ترامب: ستتختتم هذه المفاوضات من تاريخ العشاء الرائع والحميمي الذي جمعني بالرئيس شي في الأرجنتين

ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إلى امكانية تمديد فترة الهدنة في المواجهة التجارية مع الصين (المحددة بـ 90 يوم)، وهي الهدنة التي اتفق ترامب على الالتزام بها مع نظيره الرئيس الصيني شي جينبينغ نهاية الأسبوع الماضي، ريثما يتفاوض الجانبان على صياغة اتفاق تجاري جديد.

وقال ترامب في تغريدة "المفاوضات مع الصين انطلقت بالفعل، وما لم تمدد، ستختتم هذه المفاوضات من تاريخ العشاء الرائع والحميمي الذي جمعني بالرئيس شي في الأرجنتين."

ولكنه أضاف أنه مصمم على ستئناف فرض رسوم مرتفعة جديدة على استيرادات بلاده من الصين في حال عجز الجانبين عن التوصل إلى اتفاق.

وكان الرئيسان ترامب وشي قد التقيا في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس على هامش قمة دول العشرين التي عقدت هناك، حيث اتفقا يوم السبت الماضي على التقيد بهدنة في الحرب التجارية التي أدت إلى فرض رسوم مرتفعة على ما قيمته مئات المليارات من الدولارات من النشاط التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقال الرئيسان السبت إنهما اتفقا على تجنب فرض أي رسوم جديدة لمدة 90 يوما بدءا من الأول من كانون الأول / ديسمبر الحالي بينما يسعيان إلى التوصل إلى حل لخلافاتهما التجارية.

وتتوقع الولايات المتحدة من الصين أن تتخذ خطوات فورية لخفض الرسوم التي تفرضها على وارداتها من السيارات الأمريكية الصنع ووضع حد لما يصفه الأمريكيون بسرقة الحقوق الفكرية وإيقاف ما يقولون إنه تعمد الصين نقل التقنيات الأمريكية إليها قسرا، وذلك بينما يتفاوض الطرفان على عقد اتفاق تجاري جديد أوسع اطارا، وذلك حسبما نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مدير المجلس الاقتصادي في البيت الأبيض لاري كودلو.

كما قال ترامب إنه من المفروض على الصين أن تبدأ بشراء كميات أكبر من المنتجات الزراعية الأمريكية بشكل فوري.

ودأب الرئيس الأمريكي على اتهام الصين باتباع سياسات تجارية غير منصفة تؤذي الأمريكيين والاقتصاد الأمريكي، وقال الثلاثاء مؤكدا ذلك "عندما يأتي أناس أو دول من أجل الاستحواذ على ثراء بلدنا العظيم، أريدهم أن يدفعوا ثمنا لقاء ذلك. هذه هي الطريقة المثلى لتعزيز قوتنا الاقتصادية."

وكلفت واشنطن الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر بترأس المفاوضات - وهو معروف بأنه من أشد منتقدي الصين في ادارة ترامب - بدلا من وزير الخزانة ستيفن منوشين.

وقال ترامب في تغريدته إن لايتهايزر سيعمل بتعاون وثيق مع منوشين وكودلو والمستشار التجاري بيتر نافارو في المفاوضات التجارية مع الجانب الصيني.

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