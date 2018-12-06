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اعتقلت منغ وانزو ،المديرة المالية لشركة هواوي شركة هواوي لتكنولوجيا الاتصالات في كندابناء على طلب من السلطات الأمريكية.

وألقي القبض على وانزو وهي عضو في مجلس إدارة الشركة في الأول من كانون الأول /ديسمبر الجاري، بحسب متحدث باسم وزارة العدل الكندية.

وأكد إيان ماكلود أن وانزو تواجه احتمال ترحيلها إلى الولايات المتحدة.

ونفى المسؤول الكندي عن أي معلومات عن القضية مؤكداً التزامه بحظر نشر أي معلومات أخرى بناء على طلب وانزو و بأمر قضائي.

ووانزو هي ابنة مؤسس شركة هواوي وستمثل أمام المحكمة الجمعة.

ولم يتسن الوصول لممثلين عن الشركة للحصول على مزيد من المعلومات.

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وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الولايات المتحدة تحقق في انتهاكات محتملة من قبل شركة هواوي للعقوبات الأمريكية ضد إيران.

ويتهم المشرعون الأمريكيون الشركة مراراً وتكراراً بأن الشركة تشكل تهديداً للأمن القومي الأمريكي، معتبرين أن التكنولوجيا التي تستخدمها يمكن أن توظف للتجسس من قبل الحكومة الصينية.

وفي وقت سابق من هذا العام، مُنعت الشركات الأمريكية من التصدير إلى شركة الاتصالات السلكية واللاسلكية الصينية "زد تي" بسبب انتهاكات العقوبات الإيرانية، مما أدى إلى إغلاق الشركة فعلياً.

وعدلت الولايات المتحدة قراراها في وقت لاحق لتحل الغرامة محل الحظر .