مصدر الصورة EPA Image caption احتجت السفارة الصينية في كندا بشدة على اعتفال مينغ

حثت الصين كلا من كندا والولايات المتحدة على توضيح أسباب اعتقال المديرة التنفيذية لشركة هواوي لصناعة الهواتف.

وكانت نجلة مؤسس عملاق الاتصالات الصينية مينغ وانزو قد اعتقلت في مدينة فانكوفر الكندية في 1 ديسمبر/كانون أول، وتواجه التسليم للسلطات الأمريكية.

ولم يكشف النقاب عن تفاصيل القضية، لكن الولايات المتحدة تحقق في تشاطات شركة هواوي على خلفية اختراق محتمل للعقوبات المفروضة على إيران.

وطالبت الصين بالإفراج الفوري عن مينغ .

يذكر أن شركة هواوي واحدة من كبريات شركات الاتصالات ، وقد تفوقت على شركة أبل واحتلت المركز الثاني بعد شركة سامسونغ الكورية في مجال صناعة الهواتف الذكية.

وطلبت مينغ حظر نشر معلومات عن اعتقالها ، وهو ما وافقت عليه المحاكم.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية للصحفيين إن الصين طالبت السلطات الكندية والأمريكية بتوضيح سبب احتجاز مينغ في الحال وإطلاق سراحها حماية لحقوقها القانونية.

وقالت شركة هواوي إنها نملك معلومات محدودة عن التهم الموجهة لمينغ .

مصدر الصورة Getty Images Image caption شركة هواوي واحدة من عمالقة التكنولوجيا في العالم

ويأتي اعتقال مينغ في ظروف حرجة للعلاقات الأمريكية الصينية ، حيث تدور حرب تجارية بين البلدين .

وفرض كل منهما جمارك بمليارات الدولارات على سلع الآخر.

وسيكون لاعتقال مينغ أثر سلبي على على هدنة ال 90 يوما في حرب الجمارك التي اتفق عليها الطرفان بعد اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني زي جينبينغ اثناء اجتماع قمة العشرين.

ويتزامن هذا التطور ايضا مع خطوات للحد من استخدام تكنولوجيا هواوي في دول غربية، حيث قامت الولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلاندا بحظر استخدام تجهيزات من صنع الشركة في البنى التحتية لشبكة الاتصالات السريعة 5G.

ماذا قالت كندا عن الاعتقال؟

وأكدت وزارة العدل الكندية تاريخ ومكان الاعتقال وقالت إن الولايات المتحدة طلبت تسليم مينغ ، وأن السلطات القضائية ستبحث إطلاق سراحها بكفالة الجمعة.

وقالت إنها لا تستطيع كشف النقاب عن المزيد لأن مينغ طلبت حظر نشر تفاصيل القضية وهو ما أقرته المحكمة.

ورفض المتحدث باسم وزارة العدل الأمريكية التعليق على الموضوع.

ماذا هناك في الخلفية؟

وكانت وسائل الإعلام الأمريكية قد قالت إن شركة هواوي تخضع للتحقيق بسبب مخالفات محتملة للعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

وكان نواب أمريكيون قد كرروا اتهام الشركة بأنها تشكل تهديدا للأمن القومي الأمريكي ، متهمين بعض منتجات الشركة بأنها قابلة للاستخدام لأغراض التجسس.

وقال السناتور الأمريكي بن ساس لوكالة أسوشييتد برس في تعليقه على الاعتقال إن الصين ضالعة بشكل عميق في تعريض الأمن القومي الأمريكي للخطر ، وباستخدام شركات القطاع الخاص لهذا الغرض أحيانا.

ماذا كان رد فعل الصين وشركة هواوي ؟

وقالت شركة هواوي إن مينغ، ابنة مؤسس الشرك ، اعتقلت في المطار.

وأضافت في بيان صدر عنها إنها تلتزم بكافة القوانين في أماكن أنشطتها، بما فيها قوانين العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وقال بيان صادر عن السفارة الصينية في كندا إن الأخيرة اعتقلت مواطنة صينية لم تخالف أي قوانين كندية أو أمريكية، وإن الجانب الصيني طالب السلطات الكندية والأمريكية بتصحيح الخطأ التي ارتكبته في الحال.

وفي بريطانيا قامت شركة بي تي للاتصالات بحظر استخدام أجهزة هواوي في شبكة 5G لأسباب أمنية.

وحظرت نيوزيلاندا استخدام تجهيزات الشركة على خلفية أمنية، بعد أن قامت أستراليا بنفس الخطوة.

يذكر أن الولايات المتحدة رفعت عددا من القضايا ضد شركات تكنولوجيا صينية ، على خلفية اتهامات مثل اختراق أمن الانترنت ومخالفات العقوبات المفروضة على إيران.

ما هي العقوبات المفروضة على إيران؟

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعاد فرض جميع العقوبات التي كانت رفعت عن إيران ضمن شروط اتفاق القوى الكبرى مع طهران بشأن برنامجها النووي عام 2015.

وكان ترامب قد عارض بشدة الاتفاق الموقع مع إيران. وتمس العقوبات التي أعيد فرضها تصدير النفط والبنوك والنقل البحري، وكل الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الإيراني.