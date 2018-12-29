Image caption طائرة تابعة للخطوط الجوية الباكستانية

أعلنت شركة الخطوط الجوية الدولية الباكستانية وقف خمسين موظفا عن العمل بسبب تزوير شهادتهم التعليمية.

وقالت الشركة المملوكة للدولة إنها اتخذت القرار بناء على طلب من المحكمة العليا في البلاد.

وكانت المحكمة العليا في باكستان أمرت بفتح تحقيق في وقت سابق من العام الحالي بعد اتهامات لطيارين بأنهم يحملون شهادات مزورة.

واعترفت شركة الطيران أن من بين هؤلاء الذين تأكد أنهم يحملون شهادات مزورة ثلاثة من الطيارين.

ونقلت صحيفة باكستانية عن أحد قضاة المحكمة العليا قوله إن بعض الطيارين لا يمكنهم قيادة حافلة ولكنهم يقودون طائرات ويعرضون حياة الركاب للخطر.

ولا تزال الشركة غير قادرة على التأكد من صحة شهادات أكثر من 400 موظف لديها.

وأفادت وسائل الإعلام الباكستانية أن شركة الطيران تعاني من خسائر شهرية تبلغ أكثر من 50 مليون دولار.