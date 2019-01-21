الصين تسجل أبطأ معدل نمو منذ 1990

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نما الاقتصاد الصيني بأبطأ معدل له منذ عام 1990، ما أثار مخاوف بشأن تأثير ذلك على الاقتصاد العالمي.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الاثنين أن الاقتصاد الصيني نما بنسبة 6.6 بالمئة في عام 2018.

وفي الثلاثة أشهر حتى ديسمبر/كانون الأول، نما الاقتصاد بنسبة 6.4 عن العام السابق، بانخفاض من 6.5 بالمئة في الربع عام السابق.

وجاءت هذه الأرقام متوافقة مع التوقعات، لكنها تؤكد القلق الأخير بشأن تباطؤ النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأثار معدل النمو في الصين القلق بشأن التأثير المحتمل لذلك على الاقتصاد العالمي. وقد زادت الحرب التجارية مع الولايات المتحدة من التوقعات المتشائمة.

وأظهرت الأرقام الرسمية الصادرة يوم الاثنين أن معدل النمو ربع السنوي هو الأبطأ منذ الأزمة المالية العالمية.

وفي الوقت الذي ينصح فيه المراقبون الصينيون بالحذر من أرقام الناتج المحلي الإجمالي في بكين، فإن البيانات تعتبر مؤشرا مفيدا لمسار النمو في البلاد.

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الاستهلاك المحلي

يتراجع النمو الصيني منذ سنوات، لكن القلق بشأن وتيرة التباطؤ في الصين ارتفع خلال الأشهر الأخيرة وأعربت الشركات عن قلقها بشأن تأثير ذلك على السوق.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، حذرت شركة آبل من أن تباطؤ النمو في الصين من شأنه أن يؤثر على مبيعاتها.

كما تحدثت شركات صناعة السيارات وغيرها من الشركات عن تأثير الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

وتضغط الحكومة الصينية من أجل التحول من النمو القائم على التصدير إلى الاعتماد بصورة أكبر على الاستهلاك المحلي.

وكثف صناع السياسة في الصين من جهودهم خلال الأشهر الأخيرة لدعم الاقتصاد.

واتخذوا عددا من التدابير التي تهدف إلى تعزيز الطلب، بما في ذلك تسريع مشاريع البناء وتخفيض بعض الضرائب والحد من مستوى الاحتياطيات التي تحتاج البنوك إلى الاحتفاظ بها.

وقال جوليان إيفانز بريتشارد، خبير اقتصادي بمؤسسة "اقتصاديات رأس المال في الصين"، إن الاقتصاد الصيني ظل ضعيفًا في نهاية عام 2018 "لكنه صمد بشكل أفضل مما كان يخشاه كثيرون".

وأضاف: "من المرجح أن يضعف الاقتصاد الصيني أكثر قبل أن يستقر النمو في النصف الثاني من العام".