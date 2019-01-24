ريال مدريد يتصدر قائمة الأندية الأغنى في العالم

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تصدر فريق ريال مدريد قائمة أندية كرة القدم العشرين الأغنى في العالم، مزيحا نادي مانشستر يونايتد، الذي تصدر القائمة العام الماضي.

وحقق ريال مدريد أرباحا قياسية، قدرها 750.9 مليون يورو.

وتراجع مانشستر يونايتد إلى المركز الثالث، بينما احتل نادي برشلونة المركز الثاني.

وبذلك احتل ريال مدريد وبرشلونة المركزين الأول والثاني على التوالي، لأول مرة منذ موسم 2014/ 2015، وذلك وفقا لما نشرته شركة ديتلويت للخدمات المهنية.

وأظهرت قائمة الشركة لأغنى أندية كرة القدم في العالم، التي اعتمدت الموسم الكروي 2017/ 2018، أن الإيرادات المجمعة لأغنى عشرين ناديا ارتفعت، بنحو 6 في المئة، لتصل إلى 8.3 مليار يورو، وهو رقم قياسي جديد.

كما احتلت 6 أندية إنجليزية مراكز، ضمن أغنى عشرة أندية في العالم، وهو رقم قياسي جديد.

"أداء رائع"

وتعتمد القائمة على إيرادات الأندية فقط، دون الأخذ في الاعتبار ديونها.

ويعد الفارق بين المركزين الأول والثاني هو ثاني أوسع فارق بينهما، حتى الآن، وبلغ 60 مليون يورو.

وحاز ريال مدريد على بطولة دوري أبطال أوروبا، للمرة الثالثة على التوالي، بعد أن فاز على ليفربول، بثلاثة أهداف مقابل هدف في مايو/ آيار الماضي.

وساعد ذلك الفوز النادي على زيادة إيراداته، وبذلك أصبح الآن في صدارة قائمة ديتلويت، لأغنى عشرين ناديا، 12 مرة.

مصدر الصورة Getty Images Image caption زادت إيرادت نادي ريال مدريد، بعد فوزه ببطولة دوري أبطال أوربا، للمرة الثالثة على التوالي.

ومما أسهم في زيادة إيرادات النادي زيادة عائدات الرعاية، وعائدات التسويق، وكذلك استغلال رحلات مباريات ما قبل بدء الموسم الكروي، والتي تعد مصدرا صاعدا لعائدات الأندية.

"الخمسة الكبار"

وأكمل فريقا بايرن ميونخ ومانشستر سيتي قائمة الأندية الخمسة الأغنى، واحتفظا بمركزيهما خلال العامين الماضيين.

بينما احتلت أندية باريس سان جيرمان، وليفربول، وتشيلسي، وأرسنال، وتوتنهام هوتسبير المراكز من 6 إلى 10، وبذلك يكون توتنهام قد ظهر في القائمة للمرة الثانية فقط، وكانت آخر مرة قد ظهر فيها في موسم 2006/ 2007.

واحتل نادي إيفرتون المركز الـ17، ونيوكاسيل المركز الـ19، وويستهام يونايتد المركز الـ20.

وتنتمي كل الأندية العشرين للدوريات الأوروبية الكبرى، حيث مُثلت إيطاليا بـ 4 أندية، وكل من ألمانيا وأسبانيا بـ 3 أندية.