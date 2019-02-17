بورش ترفع أسعار سياراتها بنسبة 10% إذا خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق

مصدر الصورة Reuters Image caption بريطانيا من أكبر الأسواق بالنسبة لسيارات بورش

حذرت شركة بورش للسيارات زبائنها في بريطانيا من أنهم سيدفعون زيادة بنسبة 10 في المئة إذا خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

وتطلب الشركة الألمانية حاليا من المشترين التوقيع على بند في العقد يلزمهم بدفع الزيادة المحتملة في سعر سياراتهم المستلمة بعد 29 مارس/ آذار.

وقالت بورش إنه هذه الإجراءات: إجراءات احترازية في صالح الزبائن تجعلهم يستعدون مسبقا".

وتؤدي الزيادة بنسبة 10 في المئة إلى ارتفاع سعر سيارة بورش 911 من 93110 جنيه استرليني إلى 102421 جنيه استرليني.

وتنتمي الشركة الألمانية إلى مجموعة فولكسفاغن التي تملك أيضا سيارات أودي، شكودا، بنتلي، بوغاتي، لمبورغيني، سيات، والدراجات النارية دوكاتي.

ولم توضح فولسفاغن ما إذا كانت السيارات الأخرى التي تنتجها ستفرض الزيادات التي أعلنتها بورش.

وقالت الشركة، التي مقرها شتوتغارت، في بريد إلكتروني أرسلته إلى بي بي سي: "هناك احتمال زيادة نسبة 10 في المئة في سعر السيارات التي تستورد إلى بريطانيا بعد 29 مارس/ آذار".

وأضافت بورش في رسالتها: "لذلك قررنا إخطار الزبائن، الذين قد تصل طلباتهم بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بهذه الزيادة حتى نسمح لهم بتعديل طلباتهم إذا أرادوا ذلك".

ونقلت وكالة بلومبرغ، التي نشرت الخبر، عن بورش قولها إنها تريد "وضوحا تاما بخصوص علاقة بريطانيا المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي".

وقالت الشركة إن الزبائن الذين لهم طلبات سابقة ليوم 17 يناير/ كانون الثاني، ليسوا معنيين بهذه الزيادة. ولا تملك الشركة مصانع في بريطانيا.

تبديد المخاوف

وقالت جمعية صناعة وبيع السيارات إنها لا تريد الانجرار وراء مثل هذه القضايا ولا تريد ان تعلق على إجراءات فردية لأحد صانعي السيارات.

وقال رئيس الجمعية، إيدموند كينغ، إن: "الرسوم على الاستيراد هي وحدها التي ترفع أسعار السيارات المستوردة إلى بريطانيا من أوروبا بقيمة 1500 جنيه استرليني إذا لم تتمكن شركة السيارات أو شركات البيع من تحمل هذه النفقات".

وعبر العديد من المسؤولين في قطاع السيارات عن مخاوفهم من الرسوم، التي قد تسبب اضطرابات في الانتاج والتصدير، بعدما تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل.

ولكن دعاة الخروج قللوا من شأن هذه المخاوف بالنسبة لاستيراد السيارات معللين موقفهم بأن الشركات الألمانية ستجد صعوبات في الوصول إلى أحد أكبر أسواقها.

تعد بريطانيا من أكبر الأسواق بالنسبة لسيارات بورش. فقد باعت الشركة 256 ألف سيارة عالميا العام الماضي، منها 12 ألف سيارة في بريطانيا.

وتصنع الشركة المشهورة بالسيارة الرياضية الحمراء سيارات أخرى من بينها سيارة ماكان التي يبدأ سعرها من 46 ألف جنيه استرليني.