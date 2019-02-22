تحليل: ثيو ليغيت - محرر شؤون الأعمال

مع زيادة الاختناق المروري في المدن، وكذلك تعزيز جهود احتواء التلوث، فإن السكان سيواجهون ضعوطا للتخلي عن سياراتهم مقابل خدمات نقل أخرى.

في الوقت نفسه، تتطور التكنولوجيا بسرعة فائقة. وكما أقرت دايملر وبي إم دبليو، فإن من المرجح أن السيارات في المدن ستصير في نهاية المطاف عبارة عن آلات كهربائية ذاتية القيادة، يشترك الأفراد في استخدامها، ويمكن استدعاؤها بلمسة من هاتف ذكي.

وشركات صناعة السيارات بالصورة التقليدية التي تُخفق في التكيف مع هذه المتغيرات تجازف بخسارة أعمالها، إذ أن مبيعات السيارات في تراجع بينما تقتحم التكنولوجيا مجال أعمالها.