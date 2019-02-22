دايملر وبي إم دبليو تستثمران في مشروع مشترك لمواجهة التحدي من شركات مثل أوبر
أزاحت شركتا دايملر وبي إم دبليو الستار عن مشروع مشترك للاستثمار في خدمات الجيل الجديد، مثل السيارات ذاتية القيادة، وسيارات الأجرة بالاستدعاء، وصف السيارات.
وتستثمر الشركتان الألمانيتان مليار يورو في المشروع، الذي يبحث كذلك توفير برامج للدفع على قدر الاستخدام.
وتأتي هذه الخطوة فيما يواجه مصنعو السيارات التقليديون منافسة من خدمات التنقل التي تقدمها شركات مثل "أوبر" وشركات تكنولوجية أخرى.
وقالت شركتا بي أم دبليو وديملر إنهما منفتحتان على شراء شركات تكنولوجية ناشئة.
ويشهد السوق توسعا للشركات التي توفر خدمة استدعاء سيارات الأجرة عبر تطبيقات إلكترونية. فشركة "ديدي" الصينية تتطلع لتوسيع أعمالها في أمريكا اللاتينية، بينما تنمو أعمال أوبر بسرعة في سوق الولايات المتحدة.
ومنذ فترة، تعمل دايملر وبي إم دبليو على تطوير تكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة. ويقول محللون إن النجاة في مواجهة عمالقة التكنولوجيا تتطلب من صانعي السيارات التقليدية تطوير خدمات تعتمد على الاستخدام وليس المبيعات.
ويتضمن المشروع المشترك لعملاقي صناعة السيارات خمسة فروع، هي:
ريتش ناو: خدمة لتدبير خطوط السير والحجوزات، باستخدام الهواتف الذكية
تشارج ناو: للتوسع في خدمة شحن السيارات الكهربائية
فري ناو: لاستدعاء سيارات الأجرة
بارك ناو: لخدمات صف السيارات
شير ناو: للاستخدام المشترك للسيارات
وقال هارلد كروغر رئيس مجلس إدارة بي إم دبليو إن "التعاون هو الأسلوب المثالي لنا لتعظيم فرصنا في سوق صاعدة، فيما نتشاطر الاستثمارات".