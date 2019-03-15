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كان اسم طائرة بوينغ الأكثر تداولاً خلال الأيام الماضية بسبب تحطم الطائرة الأثيوبية بوينغ 737 ومقتل جميع ركابها. كما منعت دول عدة استخدامها أو حتى المرور فوق أراضيها، وجمدت دول أخرى طلبات شرائها لهذه الطائرة، مما كبد الشركة خلال أسابيع خسائر هائلة.

مجسم خشبي

تنتج شركة بوينغ الأمريكية قائمة طويلة من المعدات والطائرات والتجهيزات في المجالين العسكري والمدني.

تأسست عام 1916 على يد ويليام بوينغ، وهي من أكبر الشركات في العالم، وأنتجت العديد من الطائرات المدنية والعسكرية. ولا يوجد لها منافس في العالم في مجال الطائرات المدنية إلا شركة واحدة وهي إيرباص الأوروبية، أما بوينغ فتتصدر جميع شركات تصنيع الطائرات في العالم من حيث تعدد المجالات التي تعمل فيها.

كان مؤسسها ويليام بوينغ يعمل في صناعة الأخشاب في بداياته، لكنه اكتسب خبرة من خلال عمله في الهياكل الخشبية، فصنع مجسماً خشبياً لطائرته التي لا تزال موجودة في متحف الطيران الوطني في الولايات المتحدة.

مصدر الصورة EPA Image caption الولايات المتحدة والبرازيل هي آخر الدول التي منعت رحلات بوينغ 737 ماكس مؤقتا

صنع ويليام بوينغ أول طائرة مائية بمساعدة مهندس في البحرية الأمريكية يدعى جورج كونراد. وبعد نجاحها، تم تصنيع المزيد من الطائرات المائية.

وتصادف ذلك مع الحرب العالمية الأولى، لذا ازداد الطلب على طائراته من قبل البحرية الأمريكية، فأنتج خمسين طائرة منها.

وبعد انتهاء الحرب، توقفت الشركة عن انتاجها بسبب انخفاض سعرها وعدم الحاجة إليها.

وفي عام 1925، أنتجت الشركة طائرة "إي-40" من أجل خدمة البريد الجوي الأمريكي، ونجحت في المهمة، لذا ازداد الطلب عليها مرة أخرى.

وفي عام 1927، تم دمج بوينغ للنقل الجوي مع فيرجين أتلانتيك الجوية تحت اسم الخطوط الجوية المتحدة ( United Airline ).

وشهد عام 1929 ازدهار أعمال الشركة وزاد انتاجها من طائرات حربية ومدنية.

يبلغ عدد العاملين في شركة بوينغ حالياً 153 ألف عامل.

مصدر الصورة Marina Lystseva Image caption القاذفة بعيدة المدى بي 52 التي تعمل في الجيش الأمريكي منذ 1955 وشاركت في حربي الفيتنام وكوريا وحرب الخليح الثانية والغزو العراقي

الطائرة الأثيوبية المنكوبة: بوينغ توقف عمل جميع طائراتها من طراز 737 ماكس بعد العثور على أدلة جديدة

الطائرة الإثيوبية المنكوبة : العثور على تسجيلات قمرة القيادة في موقع الحطام

اختلاف المزايا

تعد كلا من شركتي إيرباص وبوينغ الشركتان الرائدتين في العالم من حيث الإنتاج والكفاءة.

لكن هناك بعض الفروقات التي تميز إحداها اعن الأخرى، فشركة بوينغ تتميز بانتاج الطائرات الكبيرة ذات الهياكل العريضة، أما إيرباص، فعلى الرغم من مبيعاتها العالية، إلا أنها أصغر حجماً وذات هياكل ضيقة.

وأكبر طائرة في العالم تعود لشركة إيرباص وهي" A380" لكن طائرات بوينغ هي الأحدث في الأسواق، مثل طائرة " 787 دريم لاينر" التي تتميز بكفاءة عالية من حيث استهلاك الوقود وبالتالي تقلل الآثار السلبية على البيئة.

مصدر الصورة Getty Images Image caption طائرة إيرباص للخطوط الجوية السنغافورية

طائرات مدنية

هناك أنواع عديدة من الطائرات التي تصنعها بوينغ وكانت 707 أولى طائراتها التجارية وقامت بأولى رحلاتها بين الولايات المتحدة وأوروبا عام 1959 وأوقف تصنيعها عام 1979.

من أشهر النماذج التي انتجتها بوينغ 720 وبوينغ 717 و 720 و 727 و 747 و بوينغ 757 و بوينغ "إم دي" ولها نماذج عديدة، كما لطائرات بوينغ 737 نماذج كثيرة. لكن طائرة بوينغ الأشهر لنقل الركاب على الاطلاق هي طائرة جامبو 747 ذات الطابقين والتي دخلت الخدمة قبل نحو نصف قرن ولا تزال في الخدمة.

مصدر الصورة Mark Wilson Image caption القاذفة الثقيلة بي 17 التي شاركت في الحرب العالمية الثانية

طائرات عسكرية

بوينغ هي ثاني أكبر مقاول في مجال الدفاع في العالم وأحد أهم موردي الأسلحة للجيش الأمريكي وغيره من الجيوش. وتنتج بيونغ منذ البداية الطائرات العسكرية ولعبت طائراتها القاذفة الثقيلة دورا كبيرا في الحرب العالمية الثانية.

ومن الأنواع التي تصنعها الطائرات القاذفة والعمودية والمقاتلة والهجومية والتدريبية والمتعددة الاستخدام، إلى جانب طائرات النقل والتزويد بالوقود في الجو وطائرات المراقبة وطائرات بدون طيار والصواريخ والمركبات الفضائية ونظم إطلاقها والأقمار الصناعية والمسابر الفضائية وغيرها من المعدات العسكرية.