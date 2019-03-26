أوبر تشتري شركة كريم في الشرق الأوسط بأكثر من 3 مليارات دولار

مصدر الصورة PA Image caption سيارة تحمل علامة أوبر

اشترت أوبر، عملاق خدمات سيارات الأجرة، شركة كريم وهي أكبر منافس لها في الشرق الأوسط، مقابل 3.1 مليار دولار، في أكبر عملية من نوعها في مجال التكنولوجيا، حسبما أعلنت الشركتان.

وتعطي العملية دفعة لشركة أوبر عالميا قبل بدء عملية مرتقبة لطرح أسهمها في البورصة.

وفي بيان مشترك، قالت الشركتان "توصلنا إلى اتفاق تحصل فيه أوبر على كريم مقابل 3.1 مليار دولار".

ووفقا للاتفاق ستصبح كريم شركة تابعة ومملوكة بالكامل لأوبر، ولكن الشركتين، اللتين تستخدمان تطبيقا الكترونيا لطلب سيارات الأجرة وخدمات التوصيل، ستعملان بصورة مستقلة عن بعضهما.

وقالت كريم إنها ستحتفظ بعلامتها التجارية وخدماتها وتطبيقها المنفصل في منطقة الشرق الأوسط.

وقالت كريم إنها ستوسع خدماتها لتشمل خدمات الحافلات وتوصيل الطرود.

وستدفع أوبر لكريم 1.4 مليار دولار نقدا بينما سيسدد الباقي في صورة سندات.

وقال البيان "ستشتري أوبر كل خدمات كريم في مجال النقل والتوصيل والمدفوعات في منطقة الشرق الأوسط الكبير، من المغرب إلى باكستان، مع وجود أسواق كبرى من بينها مصر والأردن وباكستان والسعودية والإمارات".

ويأتي شراء كريم في الوقت الذي تستعد فيه أوبر لطرح أسهمها في البورصة الشهر المقبل، وهو ما قد يؤدي، وفقا لبعض التقديرات، إلى ارتفاع قيمة أسهم أوبر إلى 100 مليار دولار.

وتم تأسيس كريم، ومقرها دبي، عام 2012، ويعمل معها أكثر من مليون سائق، ولها نحو 30 مليون من المستخدمين في 120 مدينة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

ودخلت أوبر، التي أُسست عام 2010، السوق في الشرق الأوسط بعد تأسيس كريم بعامين، وبقيت الشركتان في منافسة في هذا السوق سريع النمو.

وقال دارا خوسرواشاهي، المدير التنفيذي لأوبر "إنها لحظة هامة لأوبر بينما نواصل مد قوة عملنا في العالم. وأنه على ثقة أن العمل عن كثب مع مؤسسي كريم سمكننا من تقديم خدمات متميزة للركاب والسائقين والمدن في هذا العالم سريع التحرك".

ورحب مدثر شيخة، المدير التنفيذي لكريم، بالعملية، وقال إنها ستكون في صالح العملاء، وأضافت "توحيد قوانا مع أوبر سيساعدنا في الإسراع في تحقيق هدف كريم وهو تيسير وتحسين حياة الأشخاص وبناء مؤسسة عظيمة تكون مصدر إلهام".