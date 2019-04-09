وقف تشغيل طائرات "بوينغ 737 ماكس" يضعف نتائج الربع الأول لأمريكان إيرلاينز

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خفضت شركة الطيران الأمريكية "أمريكان أيرلاينز" مبيعاتها بعد إجبارها على إلغاء مئات الرحلات الجوية التي تضم طائرات من طراز بوينغ 737 ماكس.

وتتوقع الشركة تراجع معدل نمو مبيعات تذاكرها خلال الربع الأول من العام الحالي إلى حوالي 1 في المئة وليس بمعدل 2 في المئة كما كانت تتوقع من قبل.

وتعتبر الشركة ثاني أكبر مشغل لطائرة بوينغ 737 ماكس في الولايات المتحدة.

واضطرت "أمريكان أيرلاينز" إلى إلغاء 1200رحلة منذ 13 مارس/آذار الماضي خلال الربع الأول من العام الحالي بسبب قرار وقف تشغيل طائرات "بوينغ 737 ماكس".

وتواجه بوينغ ضغوطاً كبيرة على مستوى العالم بعد وقوع حادثين في غضون فترة أقل من ستة أشهر لطائرتين من طراز 737 ماكس أسفرا عن مقتل 346 شخصا، وأعقب ذلك فرض حظر طيران على هذا النوع من الطائرات في العديد من الدول ومن بينها الولايات المتحدة.

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وأشارت الشركة الأمريكية إلى أنها لا تستطيع حاليا تقدير التكلفة الفعلية لوقف استخدام طائراتها من طراز "بوينغ 737 ماكس" في أعقاب حادث تحطم طائرة من هذا الطراز تابعة لخطوط الطيران الإثيوبية في الشهر الماضي، وذلك بعد حوالي خمسة أشهر من تحطم طائرة أخرى من نفس الطراز تابعة لشركة الطيران الماليزية "ليون أيروايز".

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وانخفض سعر سهم "أمريكان أيرلاينز" إلى 33.94 دولار في التعاملات المبكرة.

وتعمل شركة "بوينغ" على إصلاح الخلل في نظام "ام سي ايه أس" في طائرات 737 ماكس التي تشير تقارير أولية إلى أنه تسبب في حادث تحطم كل من الطائرة الماليزية والأثيوبية.

وأعلنت بوينغ الجمعة الماضي عن تخفيض معدل الإنتاج الشهري من هذا الطراز اعتبارا من منتصف نيسان/أبريل الجاري من 52 إلى 42 طائرة فقط.