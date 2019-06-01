ترامب ينهي المعاملة التجارية التفضيلية للهند

مصدر الصورة Getty Images Image caption ترامب ومودي تجمعهما علاقة ودية قوية، لكن ثمة خلافا بين البلدين بشأن التجارة.

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن بلاده ستنهي الوضع التجاري التفضيلي للهند، بداية من الأسبوع المقبل، وسط خلاف متزايد بشأن السياسات الحمائية.

والهند هي أكبر المستفيدين من نظام المعاملة التفضيلية لبعض السلع التي تدخل الولايات المتحدة، معفاة من الرسوم الجمركية.

لكن ترامب قال إن هذا الوضع سينتهي الأربعاء المقبل، الخامس من يونيو/ حزيران الجاري.

وفي شهر مارس/ آذار الماضي، أعلن ترامب أنه سيلغي المعاملة التفضيلية، لأن الهند تقاعست، حسب قوله، عن توفير الوصول المناسب إلى أسواقها. لكنه لم يحدد، حينها، موعدا لذلك.

وقال ترامب الجمعة: "من المناسب إنهاء تصنيف الهند كدولة نامية مستفيدة (من البرنامج)".

وكانت الهند قد قالت إن هذه الخطوة سيكون لها "تأثير اقتصادي ضئيل"، لكنها تأتي في وقت يتباطأ فيه النمو، وترتفع فيه البطالة إلى مستويات قياسية، في ذلك البلد.

وحتى الآن، أتاحت المعاملة التجارية التفضيلية للهند، بموجب برنامج نظام الأفضليات المعمم، تصدير بضائع بقيمة 5.6 مليار دولار إلى الولايات المتحدة، دون رسوم جمركية.

وهذه الخطوة هي الأحدث من جانب إدارة ترامب، لتصحيح ما تعتبره علاقات تجارية غير عادلة، مع الدول الأخرى.

وفي الشهر الماضي، أنهت الولايات المتحدة وضع تركيا التجاري التفضيلي، بموجب هذا البرنامج.

وكان ترامب قد فرض أيضا تعريفات جمركية، على واردات الصلب والألومنيوم، من جميع دول العالم العام الماضي، وردت الهند على تلك الخطوة، برفع رسوم الاستيراد على مجموعة من السلع.

وتخوض الولايات المتحدة والصين حربا تجارية متصاعدة. كما هددت واشنطن مؤخرا بفرض رسوم جمركية، على البضائع المكسيكية بسبب الهجرة غير الشرعية.