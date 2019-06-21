مصدر الصورة Getty Images Image caption شركات طيران أصبحت تتجنب المجال الجوي الإيراني

قررت شركات الطيران إلغاء رحلات أو تغيير مسار طائراتها بعيدا عن إيران بعد إسقاط طائرة استطلاع أمريكية مُسيرة في مضيق هرمز.

وقد أكدت إيران أنها أسقطت الطائرة الأمريكية، قائلة إنها اخترقت المجال الجوي الإيراني، وهو ما تنفيه الولايات المتحدة.

وأصدرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أمر طوارئ يمنع شركات الطيران الأمريكية من التحليق فوق الخليج وخليج عمان.

وعلقت شركة يونايتد إيرلاينز رحلاتها من مدينة نيوارك إلى مومباي.

وقد أسقط الحرس الثوري الإيراني طائرة الاستطلاع الأمريكية الخميس. وقال إن إسقاط الطائرة "رسالة واضحة للولايات المتحدة".

ولكن الجيش الأمريكي أكد أن طائرة الاستطلاع كانت تحلق فوق المياه الدولية عندما أسقطت، وندد بما وصفه بأنه "هجوم لا مبرر له".

وقالت شركة طيران الإمارات إنها ستتجنب المناطق التي فيها "نزاعات محتملة".

وقال متحدث باسم الشركة"نحن نراقب بعناية التطورات الجارية، وعلى اتصال مباشر مع السلطات الحكومية المعنية بشأن رحلاتنا العاملة وسنجري تغييرات عملياتية إضافية إذا اقتضت الحاجة لذلك".

وأعلنت شركة بريتش إيرويز اتباعها توجيهات إدارة الطيران الأمريكية بتجنب المجال الجوي الإيراني. وقالت إن رحلاتها ستتواصل بتغيير مساراتها.

أما شركة لوفتهانزا التي تدير رحلات إلى إيران، فقالت إنها أوقفت رحلاتها إلى بعض مناطق إيران.

وقالت شركة الطيران الماليزية إنها ستتجنب المجال الجوي فوق مضيق هرمز في رحلاتها من وإلى لندن وجدة والمدينة.

وقال محلل شؤون الطيران، جون ستريكلاند، لبي بي سي إن هذه المنطقة هي تقاطع المسارات الجوية، وهي فعلا شريان الرحلات الجوية، ليس باتجاه الخليج فحسب، وإنما باتجاه بلدان مثل الهند ومناطق آسيا الأخرى.

وأضاف: "بما أن بعض المجال الجوي مغلق أمام الطيران بسبب الاستعمالات العسكرية، فضلا عن هذه الضغوط فإن هذا الأمر يشكل عقبة أمام الرحلات الجوية ويؤدي إلى التأخير وإلى مصاعب لشركات الطيران".

ما هي الشركات التي غيرت مسار رحلاتها؟