بيع حذاء نادر من إنتاج نايكي بمئات الآلاف من الدولارات

مصدر الصورة Getty Images Image caption بيع الحذاء بمبلغ قياسي بلغ 437500 دولار

بيع حذاء نادر من إنتاج نايكي صممه مؤسس عملاق الملابس الرياضية، بمبلغ قياسي بلغ 437,500 دولار.

وكان هذا الحذاء الأخير في مزاد لبيع 100 حذاء رياضي من إنتاج شركات مختلفة، من بينها أديداس وأير جوردانز.

وكان من المتوقع أن يباع الحذاء، الذي أنتج عام 1972، مقابل 160 ألف دولار.

لكن مقتني الأحذية الكندي مايلز نادال دفع نحو ثلاثة أضعاف هذا المبلغ للحصول على الحذاء، وبعد أن دفع بالفعل 850 ألف دولار مقابل الأحذية الأخرى التي طرحت في المزاد.

والحذاء من تصميم بيل باورمان، وهو مدرب لألعاب المضمار، شارك في تأسيس نايكي.

وصُنع 12 زوجا يدويا دون استخدام آلات، وتم منح عدد منها لعدائين شاركوا في تصفيات دورة 1972 الأولمبية. ويعتقد أن الزوج الذي بيع هو الوحيد الذي لم يستخدم من قبل.

وقال نوا وونش، رئيس التجارة الإلكترونية في دار سوذبي للمزادات، إن باورمان استخدم آلة لتحميص شطائر الوافل لصنع النقش المميز على الحذاء.

وقال نادال، المالك الجديد للحذاء، وهو صاحب شركة للاستثمار، إنه سعيد للغاية بمقتناه، ووصف الحذاء بأنه "أثر رياضي حقيقي في الثقافة المعاصرة".

وأضاف "أعتقد أن ثقافة اقتناء الأحذية الرياضية توشك أن تشهد ازدهارا كبيرا".

وقال إنه يعتزم عرض الأحذية في متحفه الخاص للسيارات في تورونتو.

وتتضمن المجموعة التي اشتراها نادل زوجين من أحذية نايكي ماغ، التي اشتهرت في فيلم "العودة للمستقبل" الجزء الثاني.

ويعتقد أن مجموعة محدودة من أحذية "العودة للمستقبل" صنعت عام 2016 وبيعت مقابل ما بين 50 ألف و70 ألف دولار.