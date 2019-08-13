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أجلت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية على بعض الواردات من الصين حتى 15 ديسمبر/كانون الثاني بسبب "الصحة والسلامة والأمن القومي وعوامل أخرى".

وتشمل تلك المنتجات الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة ألعاب الفيديو وبعض الألعاب وشاشات الكمبيوتر وبعض الأحذية والملابس.

وقد أدى القرار المفاجئ الصادر عن مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة إلى ارتفاع أسهم شركة آبل بنسبة 5 بالمئة.

غير أن الواردات الصينية الأخرى التي تخضع لزيادة التعريفة بنسبة 10 في المئة لن تتأثر بهذا القرار.

صدر القرار الأمريكي في أعقاب إعلان وزارة التجارة الصينية أن نائب الرئيس الصيني قد أجرى اتصالًا هاتفيًا مع مسؤولين تجاريين أمريكيين رفيعي المستوى.

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ورحب المستثمرون في قطاع التكنولوجيا بأخبار تأجيل فرض الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات الصينية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح في الأول من أغسطس/آب بأنه سيفرض تعريفة بنسبة 10 في المئة على ما قيمته 300 مليار دولار من البضائع الصينية. وقال إن سبب القرار هو عدم وفاء الصين بوعودها بشراء المزيد من المنتجات الزراعية الأمريكية.

كما انتقد شخصياً الرئيس الصيني شي جينبينغ لفشله في بذل المزيد من الجهد لوقف مبيعات مادة المواد المخدرة الاصطناعية وسط تنامي تناول تلك المواد في الولايات المتحدة.