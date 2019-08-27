مطاعم كنتاكي تقدم قطع دجاج "نباتية" بديلة للحوم

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أعلنت سلسلة مطاعم كنتاكي أنها ستجرب قطع دجاج من مكونات نباتية "خالية من اللحم"، في إطار سعيها للاستفادة من الشعبية المتزايدة لبدائل اللحوم.

وتعاونت كنتاكي مع شركة "بيوند ميت" المصنعة للأغذية النباتية، لتقديم ما يشبه قطع وأجنحة الدجاج، لكنها خالية من اللحم، على نطاق تجريبي محدود بالولايات المتحدة.

وتعد كنتاكي واحدة من العديد من سلاسل مطاعم الوجبات السريعة، التي تعمل على تجريب الأغذية النباتية البديلة للحوم.

وكانت سلسلة مطاعم "برغر كنغ" قد أعلنت، في وقت سابق من هذا العام، عن تقديم شطيرة "ووبر" الشهيرة من مكونات نباتية، في حين قالت سلسلة مطاعم " صب واي" أيضا أنها ستختبر كرات اللحم النباتية.

ووفقا لبيانها الصحفي، سيتم تقديم وجبة بديل الدجاج المقلي "بيوند فرايد تشيكن" في أحد مطاعم كنتاكي في أتلانتا، في 27 من أغسطس/ آب الجاري، وسيظل مذاقه رائعا، كما يتعهد شعار الشركة.

وقالت الشركة إنها أول سلسلة مطاعم للوجبات السريعة في الولايات المتحدة تقدم دجاجا نباتيا. وكانت قد اختبرت بديلا نباتيا لبرغر الدجاج، في وقت سابق من هذا العام في المملكة المتحدة.

وقالت شركة كنتاكي إنها ستأخذ في الاعتبار آراء العملاء، لتقرير ما إذا كانت ستطرح هذا المنتج في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وارتفعت أسهم شركة "بيوند ميت" بأكثر من خمسة في المئة، بعد نشر هذا النبأ. وكانت الشركة المصنعة للأغذية النباتية قد شهدت بداية رائعة في سوق المال، عندما أدرجت أسهمها في البورصة الأمريكية، في وقت سابق من العام الجاري.