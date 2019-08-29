هاتف هواوي الجديد لن يتضمن تطبيقات غوغل

مصدر الصورة Reuters Image caption قال ترامب إن بعض القيود سترفع لكن ذلك لم يحصل

لن يتضمن هاتف شركة هواوي الجديد تطبيقات غوغل الشهيرة، بينها الخرائط ويوتيوب.

وأكدت شركة غوغل أن الحظر الأمريكي على المبيعات للشركة الصينية لن يتيح لها الترخيص لعملاق تقنية المعلومات الصيني باستخدام تطبيقاتها.

وهذا يعني أيضا أن الهاتف الجديد لن يتيح لمستخدمه الدخول إلى متجر التطبيقات (آب ستور) مما قد يحرم المستخدمين من تطبيقات مهمة.

ويرى محللون أن هواوي ستواجه صعوبات في بيع الهاتف بدون تطبيقات غوغل.

وقد فرضت الحكومة الأمريكية قيودا على بيع الشركات الأمريكية منتجات وخدمات لشركة هواوي في شهر مايو/أيار، بذريعة وجود مخاوف أمنية، وهو ما تنفيه شركة هواوي.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي إن الولايات المتحدة ستمنح بعض الإعفاءات، لكن المسؤولين الأمريكيين لم يمنحوا اية إعفاءات بالرغم من تلقيهم 130 طلبا حتى الآن.

يذكر أن نظام التشغيل "أندرويد" هو نظام متاح لجميع شركات الهواتف لتقدمه لمستخدميها، لكن الشركات بحاجة إلى توقيع اتفاقية مع غوغل حتى تتيح تطبيقاتها التي تحظى بشعبية مثل غوغل مابس وبلاي ستور ويوتيوب.

ولم تصرح غوغل عما إذا كانت قد تقدمت بطلب من أجل إتاحة استخدام تطبيقاتها لهواوي.

وقالت هواوي في بيان صادر عنها إنها ستستمر في استخدام نظام التشغيل أندرويد أو إس إذا سمحت بذلك الحكومة الأمريكية ، وإلا فإنها ستستمر في تطوير نظام بديل خاص بها.

وأنشأت الشركة موقعا خاصا على الإنترنت للإجابة على استفسارات المستخدمين.

وقالت الشركة في بيانها إن "اي شخص اشترى جهاز هواوي بإمكانه الوصول إلى التطبيقات كالمعتاد ، والأجهزة مشمولة بضمان الشركة كالعادة وسوف تحظى بالصيانة المعتادة".