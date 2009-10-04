زوليك: القوة الاقتصادية الامريكية "تتراجع"

Image caption زوليك يقول ان تعدد الاقطاب يجعل الاقتصاد العالمي اكثر استقرارا

قال روبرت زوليك رئيس البنك الدولي ان القوة الاقتصادية للولايات المتحدة في تراجع نتيجة الازمة المالية.

واضاف زوليك: "ربما كانت احدى نتائج هذه الازمة هي الاعتراف بتغير علاقات القوة الاقتصادية (في العالم)".

فلا تزال الولايات المتحدة، اكبر اقتصاد في العالم، في ركود اقتصادي منذ عامين بينما بدأت اقتصادات صاعدة كالصين والبرازيل في النمو.

وقد يسهم ذلك في اعادة التوازن طويل الاجل للاقتصاد العالمي.

وقال زوليك: ان اقتصادا متعدد الاقطاب اقل اعتمادا على انفاق المستهلكين في الولايات المتحدة سيكون اقتصادا عالميا اكثر اسقرارا".

جاءت تصريحات زوليك في اسطنبول قبل اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حيث سيتم بحث سبل اعادة هيكلة ادارة المؤسستين لتعكس التنوع العالمي بشكل افضل.

فعلى سبيل المثال، حصلت الصين مؤخرا على مقعد في لجنة صوغ السياسات لصندوق النقد الدولي التي تضم 24 عضوا.