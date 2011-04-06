تويتر يتوقع حركة الاسهم

مصدر الصورة twitter Image caption تويتر ساعدت مستخدميها على تحقيق أرباح في البورصة

اظهرت دراسة أخيرة أن موقع تويتر للتواصل الاجتماعي أصبح وسيلة ناجحة في تحقيق أرباح لمستخدميه.

فقد كشفت دراسة أجراها تيم سبرينجر طالب الدكتوراة في جامعة ميونيخ للدراسات التقنية أن المستثمرين الذين يتابعون رسائل تويتر بشأن حركة الاسهم في البورصات نجحوا في تحقيق متوسط أرباح بلغ 15%.

وكان سبرنجر قد عمد الى تحليل حوالي 250 الف رسالة تويتر على مدى ستة أشهر. وتوقع سبرنجر أن يوفر تويتر معلومات متخصصة للمستخدمين.

ويتم ارسال نحو الف رسالة تويتر تتعلق بحركة الاسهم يوميا. ووفقا لسبرنجر فإن هناك "تنسيقا مذهلا" بين رسائل تويتر وبين المعلومات التي يصرح بها المحللون والمستثمرون.

ويقول سبرنجر " لا أعتقد أنه العصا السحرية لتحقيق الملايين ولكنه مصدر يعتمد عليه".

واكتشف سبرنجر أن المعلومات المهمة يتم اعادة ارسالها بما يعني أنها تصل الى شريحة أوسع من المستخدمين.

وكان سبرنجر قد أجرى بحثا مماثلا أثناء الانتخابات الفيدرالية في ألمانيا العام الماضي. ونجح سبرنجر في توقع النتائج النهائية التي حصلت عليها الاحزاب السياسية بما يتراوح بين 2% من الاصوات التي حصلت عليها.

ويتوقع سبرنجر أن يوفر تويتر المزيد من المعلومات المتخصصة.