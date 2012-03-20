"أبل" توزع أرباحا على المستثمرين وتعيد شراء أسهم

مصدر الصورة Reuters Image caption أبل حازت على سيولة نقدية كبيرة من مبيعات آيباد وآيفون

قالت شركة "أبل" إنها ستستخدم السيولة النقدية التي توفرت لديها لدفع أرباح لحملة الأسهم وإعادة شراء كمية من الأسهم.

وقالت مصادر الشركة إنها ستدفع مبلغ 2.65 دولار للسهم الواحد كل ثلاثة شهور.

وستعيد الشركة شراء ما قيمته 10 مليارات دولار من الأسهم في بداية السنة المالية الجديدة التي ستبدأ في 30 سبتمبر/أيلول من العام الجاري.

وكانت أبل قد قالت في نهاية العام الماضي إنها تملك سيولة نقدية يبلغ حجمها 97.7 مليار دولار، ويتوقع أن تنفق 45 مليار دولار في السنوات الثلاث القادمة.

وهذه هي المرة الأولى التي توزع فيها الشركة أرباحا على المستثمرين منذ عام 1995.

وقال المدير العام للشركة تيم كوك في بين صدر عنه إن الشركة "انفقت بعضا من مدخراتها النقدية على الأبحاث والاستثمار في الشركة والتنمية والاستحواذ على شركات أخرى وقتح محلات جديدة لبيع منتجات الشركة".

وأضاف انه مع كل ذلك يبقى لدى الشركة كمية من السيولة لتصريف شؤونها.

وقد قفزت أسعار أسهم شركة ابل لتبلغ 600 دولار للسهم الواحد، وتعتبر الشركة الأكبر قيمة بين الشركات حيث تبلغ قيمتها في السوق 500 مليار دولار.

وقد أدت المبيعات المتنامية لأجهزة آيفون وآيباد الى توفر كمية كبيرة من السيولة النقدية.

وقال أحد الخبراء إن إعادة شراء الشركة لكمية من الأسهم ستدعم استمرار ارتفاع سعر السهم.