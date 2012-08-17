انخفاض أسهم فيسبوك بأكثر من 6 في المئة

انخفضت اسعار أسهم شركة موقع فيسبوك بسبب توقف المستثمرين عن شراء الاسهم في التعاملات المبكرة مع نهاية الفترة التي اعقبت طرح الاسهم للاكتتاب العام والتي لا يسمح فيها للعاملين والمشاركين في الشركة ببيع اسهمهم.

وهبطت أسهم الشركة بنسبة 6.27 في المئة لتصل عند اغلاق التعاملات في البورصة بنيويورك إلى 19.87 دولارا، بعد ان كانت بسعر 20.74 دولارا الاربعاء الماضي.

وبات نحو 271 مليون سهم قابلة للبيع يوم الخميس، وهي أكثر من نصف الـ 421 مليون سهم التي يتم تداولها منذ ان طرحت اسهم فيسبوك للبيع في مايو/آيار الماضي بسعر 38 دولارا للسهم الواحد.

ومنذ ذلك اليوم أخذت اسهم فيسبوك بالتراجع وسط مخاوف متزايدة من ستراتيجية الشركة.

وقد انخفضت أسعار الاسهم في التعاملات المبكرة يوم الخميس بنسبة تزيد على 6 في المئة.

وفترة التقييد الاولية هذه هي الفترة التي لا يسمح فيها للعاملين في الشركة أو المساهمين فيها ببيع اسهمهم في الشركة المطروحة اسهمها للبيع حديثا (وعادة ما تنقضي بعد 90 يوما من الطرح الاولي للاسهم للجمهور).

وتهدف هذه الفترة لمنع تذبذب أسعار الأسهم بشكل كبير إذا ما قرر عدد من المستثمرين بيع حصصهم مرة واحدة.

وفي هذا الاسبوع، أصبح بأمكان مدير العمليات في فيسبوك شيريل ساندبيرغ والمدير المالي ديفيد ايبرسمان بيع الاسهم التي يمتلكانها في الشركة.

كما أن شركة مايكروسوفت، احد المساهمين الاوليين في اسهم فيسبوك، يمكنها ايضا بيع اسهمها الان، وكذلك الحال مع مساهمين اخرين من أمثال بنك غولدمان ساكس واكسل بارتنرز.

الا ان مارك زوكيربيرغ المدير التنفيذي لفيسبوك لن يكون قادرا على بيع اسهمه حتى منتصف شهر نوفمبر/تشرين الثاني.