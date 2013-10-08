صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته للنمو العالمي هذا العام

Image caption الأزمة السياسية في أمريكا تؤثر على النمو الاقتصادي

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي هذا العام والعام المقبل.

وعللت الهيئة المالية الدولية مراجعة توقعاتها بتراجع النمو في الدول النامية والمتطورة، على السواء.

وخفض الصندوق توقعاته بنسبة 0.3 في المئة لهذا العام، وبنسبة 0.2 في المئة للعام المقبل.

وقال الصندوق إن النمو الاقتصادي العالمي ضعيف وقدره بنسبة 2.9 في المئة لهذا العام، و3.6 في المئة العام المقبل.

وأشار إلى مخاطر فترة ركود اقتصادي.

ويعزا هذا الوضع إلى العقبات المالية في منطقة اليورو، والعراك السياسي في الولايات المتحدة، الذين نتج عنه إغلاق مصالح حكومية.

وأضاف الصندوق أن عمليات الإغلاق قد يكون لها ضرر على الاقتصاد، لكن الأسوأ أن يبقى النزاع بشأن رفع سقف الديون أم لا.