الصين تدعم "طريق الحرير" بـ 40 مليار دولار

مصدر الصورة AFP Image caption جينبينغ يرغب في توسعة الاسواق امام سلع بلاده

اعلن الرئيس الصيني تشي جينبينغ أن بلاده ستساهم بنحو 40 مليار دولار في لدعم البنية الاساسية في طريق الحرير وذلك بهذ ربط الاسواق الآسيوية عبر القارة.

جاء ذلك خلال لقاء جينبينغ بقادة كل من بنغلاديش وكمبوديا ولاوس ومنغوليا وميانمار وطاجيكستان وباكستان في بكين.

وتسعى الصين بذلك الى توسعة ساحة اسواقها في القارة وربطها بشكل افضل.

وقدمت الصين مساهمات سابقة لتمهيد ودعم شبكة الطرق مع دول وسط وجنوب شرق آسيا فيما كان يعرف قبل الاف السنين بطريق الحرير.

ومنذ ظهرت صناعة الحرير في الصين قبل اكثر من الفي عام بدأت في تصديره الى الدول المجاورة بواسطة قوافل من الدواب الى دول وسط آسيا والى اوروبا عبر البحر الابيض المتوسط وهو ما كان يسمى "بطريق الحرير".

يذكر ان الاقتصاد الصيني دخل في أبطأ مراحله منذ وقوع الأزمة المالية العالمية في 2008، مما أثار تكهنات بأن الحكومة الصينية ربما تقدم المزيد من إجراءات التحفيز.