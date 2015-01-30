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قالت الخطوط الجوية القطرية الجمعة إنها اشترت 10 بالمئة تقريبا من اسهم شركة IAG الشركة المالكة للخطوط الجوية البريطانية وخطوط ايبيريا الاسبانية، وذلك في ثاني صفقة اوروبية رئيسة تبرهما شركة طيران خليجية.

وجاء في تصريح اصدرته الشركة القطرية "في سعيها لتعزيز عملياتها وتقوية الاواصر التجارية الموجودة، استحوذت القطرية على حصة 9,99 بالمئة من IAG."

وقال مدير عام الشركة اكبر الباقر إن IAG "تمثل فرصة ممتازة لتطوير استراتيجتنا بالتوسع غربا."

ولكن الخطوة ينظر اليها على انها اشبه بتراجع من جانب القطرية، حيث كان الباقر قد انتقد شركات الطيران الاوروبية وقال في وقت سابق من الشهر الحالي إن هذه الشركات "لا تستطيع اللحاق" بمنافساتها الخليجيات.

وكان الباقر قد هاجم في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي شركات النقل الجوي الاوروبية متهما اياها "بالافتقار للكفاءة" وبالاستفادة من الحماية التي توفرها لها سياسات الاتحاد الاوروبي.

وكانت شركة طيران الامارات قد اشترت العام الماضي 49 بالمئة من شركة اليطاليا الايطالية للنقل الجوي، وانقذتها بذلك من خطر الافلاس.