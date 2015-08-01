شرطة اليابان تلقي القبض على رئيس شركة صرافة لعملة بيتكوين

مصدر الصورة EPA Image caption يُتهم كاربيليز بالدخول على نظام الكومبيوتر في الشركة للتلاعب في بيانات الأرصدة المستحقة.

ألقت الشرطة اليابانية القبض على مارك كاربيليز، الرئيس التنفيذي لشركة "MtGox" المتعثرة، التي كانت أكبر شركة صرافة لعملة بيتكوين الافتراضية.

وتريد الشرطة التحقيق مع كاربيليز لعلاقته بخسارة عملات بيتكوين تقدر قيمتها بـ387 مليون دولار في فبراير/شباط الماضي.

ويُتهم كاربيليز بالدخول على نظام الكومبيوتر في الشركة للتلاعب في بيانات الأرصدة المستحقة.

وتقول الشركة إن التلاعب جاء نتيجة لمشكلة في النظام، وذلك قبل أن تقدم طلبا لإشهار إفلاسها.

ونقلت وكالة كيودو اليابانية عن محامي كاربيليز نفيه أن يكون موكله خالف القانون.

وكانت شركة "MtGox" قد أعلنت في مارس/آذار 2014، أي بعد شهر من طلبها إشهار الإفلاس، أنها وجدت 200 ألف بيتكوين كانت مفقودة.

وقالت الشركة إنها عثرت على عملات بيتكوين تصل قيمتها إلى حوالي 116 مليون دولار في محفظة رقمية قديمة تعود لعام 2011.

ويعني ذلك أن إجمالي ما تفقده الشركة من عملات يبلغ 650 ألف عملة بدلا من 850 ألف.

وعملة بيتكوين هي عبارة عن عملة افتراضية، وتقوم شبكة أجهزة كومبيوتر بالتأكد من عدد العملات التي يجري إنفاقها ومن ينفقها.