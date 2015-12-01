مستثمرون صينيون يشترون 13 في المئة من مانشستر سيتي

مصدر الصورة Reuters Image caption لي رويغانغ يمثل الشركتين الصينيتين في مجلس إدرة مانشستر سيتي

باعت المجموعة التجارية المالكة لنادي مانشستر سيتي الانجليزي لكرة القدم 13 في المئة من أسهمها إلى مستثمرين صينيين، لتصبح قيمة المجموعة 3 مليارات جنيه استرليني.

واشترت الأسهم شركتا سي أم أ سي وسيتيك بمبلغ 265 جنيه استرليني.

وتمت الصفقة بعد 6 أشهر من المفاوضات، وتهدف إلى توسيع نشاط المجموعة في مجال كرة القدم بالصين.

وتملك مجموعة أبو ظبي المتحدة نادي مانشستر سيتي.

وفضلا عن مانشستر سيتي، يملك الشيخ منصور، وهو من افراد العائلة الحاكمة في أبو ظبي، أندية كرة القدم نيويورك سيتي، وميلبورن سيتي، ويوكوهاما مارينوس.

وتسمح الصفقة لمانشستر سيتي والأندية الأخرى بتوسيع جماهيرها شرقي آسيا، حيث المنافسة كبيرة بين الأندية الأوروبية الأكبرى.

والهدف الأساسي هو تحويل هذه الجماهير إلى زبائن يقبلون على منتجات النادي وخدماته أيضا.

وتأتي الصفقة أيضا بعد زيارة قام بها الرئيس الصيني، شي جينبينغ إلى مانشستر في أكتوبر/ تشرين الأول.

وسيمثل الشركيتين الصينيتين في مجلس إدارة مانشستر سيتي، رويغانغ لي، الذي سيكون العضو السابع في المجلس.