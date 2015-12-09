محلات "لايفستايل" في الخليج تقاطع منتجات دونالد ترامب

مصدر الصورة Getty Image caption يتقدم دونالد ترامب سباق الساعين للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات 2016

قررت سلسلة محلات "لايفستايل" التجارية الواسعة الانتشار في الخليج مقاطعة المنتجات المرتبطة بالمرشح الجمهوري الامريكي دونالد ترامب بعد مطالبته بمنع دخول المسلمين الى الولايات المتحدة.

وقالت لايفستايل إنها ازالت منتجات شركة "ترامب هوم" من متاجرها في دولة الامارات والكويت والسعودية وقطر.

وقالت شركة لاندمارك المالكة لـلايفستايل، "إن لايفستايل تقدر وتحترم مشاعر كل زبائنها."

ولم تذكر الشركة قيمة العقد الذي كانت وقعته مع ترامب.

واضاف ساتشين موندوا، المدير التنفيذي لمجموعة لاندمارك، "في ضوء التصريحات التي ادلى بها مؤخرا المرشح الرئاسي الامريكي (ترامب) للاعلام، قررنا تعليق بيع كل منتجات ترامب هوم للديكور المنزلي."

يذكر ان مجموعة لاندمارك تعد من اكبر المجموعات التجارية في منطقة الخليج، وتملك 190 محلا تجاريا في الشرق الاوسط وافريقيا وباكستان.

أما ترامب هوم، التي تبيع منتجات واكسسوارات منزلية، فهي واحدة فقط من عدة شركات باعها دونالد ترامب حق استخدام اسمه.

كما لترامب مصالح اخرى مثل العقارات الفاخرة وملاعب الغولف والفنادق.

وكان ملياردير العقارات قال يوم الاثنين إنه يحبذ منع السائحين والطلاب والمهاجرين المسلمين من دخول الولايات المتحدة، وذلك عقب حادث القتل الجماعي الذي وقع في بلدة سان برناردينو بولاية كاليفورنيا الاسبوع الماضي، والذي نفذه زوجان مسلمن.

واشعلت تصريحات ترامب غضبا عالميا، فيما وقع اكثر من 300 الف بريطاني على عريضة تطالب بمنعه من دخول المملكة المتحدة.