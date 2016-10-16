بريطانيا تتجه شرقا للهند للبحث عن شركاء تجاريين جدد

مصدر الصورة Reuters Image caption تحاول بريطانيا البحث عن شركاء تجاريين خارج الاتحاد الأوروبي

تتوجه رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي إلى الهند على رأس وفد من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم، في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، ضمن جهود الحكومة لدعم التجارة البريطانية مع بلدان خارج الاتحاد الأوروبي الذي تستعد بريطانيا للانسحاب منه.

وقال بيان صادر عن مكتب رئيسة الوزراء إن الزيارة، التي ستجري في الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر/ تشرين الثاني، ستكون هي الأولى لرئيسة الوزراء خارج أوروبا منذ توليها منصبها في يوليو/ تموز.

وأضاف البيان أن رئيسة الوزارة تسعى إلى خلق دور عالمي جديد لبريطانيا بعد انسحابها من الاتحاد الأوروبي.

وتُعد المفوضية الأوروبية الجهة المسؤولة عن المفاوضات التجارية للاتحاد الذي قالت بعض دوله إنها لن تدخل في مفاوضات تجارية مع بريطانيا حتى تغادر الاتحاد.

وقالت تريزا ماي "بينما نستعد لمهمة تجارية في الهند، فإننا نرسل رسالة قوية مفادها أن بريطانيا ستكون مهتمة للغاية، ومتسقة تماما ومقنعة بشدة في دعوتها للتجارة الحرة."

وأشارت ماي إلى أن مهماتها التجارية السابقة كانت تركز على المشروعات الكبرى، لكنها تود أن تتبنى نهجا جديدا وأن تصطحب معها شركات صغيرة ومتوسطة الحجم من كافة أرجاء المملكة المتحدة.

وتضم تلك المجموعة شركة جيولانغ لأمن المعلومات من كارديف في ويلز، وشركة تورفتك للطاقة من جنوب شرق إنجلترا، وشركة تلينسا المعنية بالأنظمة التكنولوجية المتطورة لإنارة الشوارع ومقرها كمبريدج.

وسوف تعقد ماي محادثات مع رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي خلال زيارتها. كما سيفتتح الزعيمان قمة تكنولوجية في نيودلهي.

وسيضم الوفد ليام فوكس وزير الدولة للتجارة الدولية، ومن المتوقع أن يتم توقيع عدد من الاتفاقات التجارية خلال الزيارة.