بالصور: احتفال الفلسطينيين بإزالة البوابات الإلكترونية حول الأقصى
احتفل آلاف الفلسطينيين بإزالة البوابات الإلكترونية عند مدخل الحرم الشريف في البلدة القديمة من القدس الشرقية المحتلة.
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AFP/AHMAD GHARABLI
أعرب مئات الفلسطينيين عن سعادتهم عند باب الأسباط بإزالة البوابات الإلكترونية التي نصبتها إسرائيل في الآونة الأخيرة.
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AFP/AHMAD GHARABLI
واستكملت السلطات الإسرائيلية اليوم إزالة البوابات. وراقب الفلسطينيون شاحنات إسرائيلية تحمل أجزاء البوابات التي أزيلت.
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AFP/AHMAD GHARABLI
فرحة مئات الفلسطينيين بادية على وجوههم
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AFP/AHMAD GHARABLI
الشاحنات في الطريق إلى الخروج من المنطقة محملة بالبوابات الإلكترونية
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AFP/AHMAD GHARABLI
شخصيات فلسطينية كبيرة من أعضاء الكنيست الإسرائيلي شاركت في الصلاة خارج المسجد
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AFP/AHMAD GHARABLI
الشباب والكبار يبتهلون بالدعاء في صلواتهم
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AFP/AHMAD GHARABLI
بعض الفلسطينيين اصطحب أطفاله
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AFP/AHMAD GHARABLI
جنود الجيش يقفون مدججين بالسلاح أثناء عملية إزالة البوابات
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AFP/AHMAD GHARABLI
دأب المصلين الفلسطينيين على أداء الصلاة خارج الأقصى احتجاجا على وجود البوابات وكاميرات المراقبة.
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AFP/AHMAD GHARABLI
بعض الشباب يقدم الطعام لمن شاركوا في الاحتجاجات فترة طويلة
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AFP/AHMAD GHARABLI
قوات الأمن الإسرائيلية شاركت في مراقبة الوضع
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AFP/AHMAD GHARABLI
مصل فلسطيني آثر الصلاة عند أحد الأبواب
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AFP/MOHAMMED ABED
رفع المحتجون شعارات تعبر عن موقفهم
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AFP/MOHAMMED ABED
عدد كبير من النساء شاركن في الاحتجاجات
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AFP/JACK GUEZ
الفلسطينيون امتنعوا عن دخول الحرم عبر البوابات الإلكترونية وفضلوا الصلاة في الخارج احتجاجا
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AFP/JACK GUEZ
أحد المصلين مبتهلا
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AFP/JACK GUEZ
اندلعت اشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن
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AFP/AHMAD GHARABLI
القوات الإسرائيليىة استخدمت القنابل المسيلة للدموع وهذا أحد من يعاني من آثارها يساعده زملاؤه
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