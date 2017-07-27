بالصور: احتفال الفلسطينيين بإزالة البوابات الإلكترونية حول الأقصى

احتفل آلاف الفلسطينيين بإزالة البوابات الإلكترونية عند مدخل الحرم الشريف في البلدة القديمة من القدس الشرقية المحتلة.