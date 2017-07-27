بالصور: احتفال الفلسطينيين بإزالة البوابات الإلكترونية حول الأقصى

  • 27 يوليو/ تموز 2017

احتفل آلاف الفلسطينيين بإزالة البوابات الإلكترونية عند مدخل الحرم الشريف في البلدة القديمة من القدس الشرقية المحتلة.

  • الاحتفال بإزالة البوابات الإلكترونية AFP/AHMAD GHARABLI

    أعرب مئات الفلسطينيين عن سعادتهم عند باب الأسباط بإزالة البوابات الإلكترونية التي نصبتها إسرائيل في الآونة الأخيرة.

  • الاحتفال بإزالة البوابات الإلكترونية AFP/AHMAD GHARABLI

    واستكملت السلطات الإسرائيلية اليوم إزالة البوابات. وراقب الفلسطينيون شاحنات إسرائيلية تحمل أجزاء البوابات التي أزيلت.

  • الاحتفال بإزالة البوابات الإلكترونية AFP/AHMAD GHARABLI

    فرحة مئات الفلسطينيين بادية على وجوههم

  • الاحتفال بإزالة البوابات الإلكترونية4- الشاحنات في الطريق خارج المنطقة AFP/AHMAD GHARABLI

    الشاحنات في الطريق إلى الخروج من المنطقة محملة بالبوابات الإلكترونية

  • الاحتفال بإزالة البوابات الإلكترونية AFP/AHMAD GHARABLI

    شخصيات فلسطينية كبيرة من أعضاء الكنيست الإسرائيلي شاركت في الصلاة خارج المسجد

  • الاحتفال بإزالة البوابات الإلكترونية AFP/AHMAD GHARABLI

    الشباب والكبار يبتهلون بالدعاء في صلواتهم

  • الاحتفال بإزالة البوابات الإلكترونية AFP/AHMAD GHARABLI

    بعض الفلسطينيين اصطحب أطفاله

  • الاحتفال بإزالة البوابات الإلكترونية AFP/AHMAD GHARABLI

    جنود الجيش يقفون مدججين بالسلاح أثناء عملية إزالة البوابات

  • الاحتفال بإزالة البوابات الإلكترونية AFP/AHMAD GHARABLI

    دأب المصلين الفلسطينيين على أداء الصلاة خارج الأقصى احتجاجا على وجود البوابات وكاميرات المراقبة.

  • الاحتفال بإزالة البوابات الإلكترونية AFP/AHMAD GHARABLI

    بعض الشباب يقدم الطعام لمن شاركوا في الاحتجاجات فترة طويلة

  • الاحتفال بإزالة البوابات الإلكترونية AFP/AHMAD GHARABLI

    قوات الأمن الإسرائيلية شاركت في مراقبة الوضع

  • الاحتفال بإزالة البوابات الإلكترونية AFP/AHMAD GHARABLI

    مصل فلسطيني آثر الصلاة عند أحد الأبواب

  • الاحتفال بإزالة البوابات الإلكترونية AFP/MOHAMMED ABED

    رفع المحتجون شعارات تعبر عن موقفهم

  • الاحتفال بإزالة البوابات الإلكترونية AFP/MOHAMMED ABED

    عدد كبير من النساء شاركن في الاحتجاجات

  • الاحتفال بإزالة البوابات الإلكترونية AFP/JACK GUEZ

    الفلسطينيون امتنعوا عن دخول الحرم عبر البوابات الإلكترونية وفضلوا الصلاة في الخارج احتجاجا

  • الاحتفال بإزالة البوابات الإلكترونية AFP/JACK GUEZ

    أحد المصلين مبتهلا

  • الاحتفال بإزالة البوابات الإلكترونية AFP/JACK GUEZ

    اندلعت اشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن

  • الاحتفال بإزالة البوابات الإلكترونية AFP/AHMAD GHARABLI

    القوات الإسرائيليىة استخدمت القنابل المسيلة للدموع وهذا أحد من يعاني من آثارها يساعده زملاؤه