درب عقلك بهذا اللغز!

استخدم ذكائك وحاول حل هذا اللغز.

نتمنى لك حظا موفقا!

لغز رقم 1

لديك سبع قطع من الذهب متماثلة الحجم، ولكن إحداها زائفة وليست مصنوعة من ذهب حقيقي ووزنها أقل من القطع الأخرى.

ولديك ميزان يمكن استخدامه لوزن القطع ولكن مسموح لك باستخدامه مرتين فقط..

كيف يمكنك تحديد القطعة الزائفة؟

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الإجابة

ضع ثلاثا من القطع الذهبية على كل من كفتي الميزان.

لو تساوت الكفتان إذا فالقطعة السابعة التي لم تضعها هي القطعة الزائفة.

لكن لو لم تتساوى الكفتان، احتفظ بالقطع الثلاث في الكفة الأقل وزنا. اختر قطعتين من الثلاث قطع وضع كل واحدة منهما على كفة من الميزان.

لو تساوت الكفتان، فإن القطعة الثالثة التي لم تضعها هي القطعة الزائفة.

أما إن رجحت كفة عن الأخرى، فإن القطعة الأقل وزنا هي القطعة الزائفة.

هذا اللغز هو جزء من امتحان دخول في رواية للورين تشايلد عن الطفلة العبقرية روبي ريدفورت. من برنامج توداي الإذاعي.