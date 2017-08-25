درب عقلك بهذا اللغز! من الصادق ومن الكاذب؟

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اللغز رقم (2)

جون يتهم جاستين بالكذب.

جاستين يتهم توم بالكذب.

توم يتهم جاستين وجون بالكذب.

إذا من هو الشخص الذي يقول الحقيقة، إذا افترضنا أن كل واحد من الثلاثة إما يكذب دائما أو يصدق دائما؟

الإجابة أدناه.

هل أعجبك هذا اللغز؟ بمقدورك أيضا الاطلاع على هذا اللغز السابق: كيف يمكنك تحديد القطعة الزائفة؟

الإجابة

جاستين هو من يقول الحقيقة.

لو صدق توم في قوله عن جون، فهذا يعني أن الحقيقة عكس ما يقول جون وأن جاستين صادق، لكن ذلك يجعل توم كاذبا.

ولو صدق جون في قوله عن جاستين، فهذا يعني أن الحقيقة عكس ما يقول جاستين وأن توم صادق، لكننا أثبتنا أن توم كاذب.

لذلك جاستين هو الوحيد الذي لا يكذب.

لغز من الكس بيلوس, خلال برنامج توداي.