كم سنة تحتاج لتحصل على أجر نجم كرة قدم؟

يعني نقل اللاعبين في كرة القدم من ناد إلى ناد تحويل أموال ضخمة، وتوقيع عقود مالية ضخمة. ونقل لاعب برشلونة نيمار إلى باريس سان جرمان، والذي بلغت قيمته 222 مليون يورو، وهو أعلى رقم في العالم حتى الآن في هذا المجال، يعود عليه بدخل قدره 865000 يورو كل أسبوع. فكم تكون نسبة دخلك مقارنة بما يتقاضاه أعلى لاعب في العالم من أجر؟ لمعرفة النتيجة استخدم الحاسبة أدناه.

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لا يزال هناك وقت أمام أصحاب نوادي كرة القدم في أوروبا لإنفاق مبالغ كبيرة قبل إغلاق الموسم الصيفي لنقل اللاعبين الخميس مساء. وقد تجاوز مجموع ما أنفقه الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الصيف ما أنفقه في العام الماضي وهو 1.165 مليار جنيه استرليني.

وفي عام 2001، غادر اللاعب سول كامبل نادي توتنام إلى أرسنال المنافس في لندن، نظير 100000 جنيه استرليني أسبوعيا، وجعله هذا العقد أول لاعب كرة قدم في بريطانيا تبلغ قيمة دخله الأسبوعي ستة أرقام.

وبعد 16 عاما من ذلك تجاوز الدخل الأسبوعي لكل من سيرغيو أغيرو، لاعب مانشستر سيتي، وبول بوغبا، لاعب ماشستر يونيتيد، 200000 جنيه استرليني.

وكان متوسط أجر لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي 2 ملونين و400 ألف جنيه استرليني، بحسب ما أفاد به موقع خاص برواتب اللاعبين الدوليين. ويعادل هذا 46000 جنيه استرليني أسبوعيا، ويفوق هذا المبلغ متوسط الدخل السنوي لأي عامل في بريطانيا.

طريقة الحساب المتبعة: أرقام رواتب اللاعبين المستخدمة مستقاة من قسم الرياضة في بي بي سي، ويعتقد أنها دقيقة. وتمثل هذه الأرقام الدخل قبل خصم الضرائب، ولا تتضمن دخل اللاعب الإضافي من الصفقات التجارية والدعايات. أما الإحصاءات الخاصة بمتوسط الأجور عالمياوفي كل بلد على حدة، فمستقاة من منظمة العمل الدولية، من أحدث سنة متاحة. وتحسب المنظمة فقط رواتب الموظفين، ولا يدخل في ذلك من يعملون لحسابهم، أو من يعيشون على الإعانات. ولمقارنة الأجور بين البلدان تستخدم الحاسبة النظام المتبع في البنك الدولي في حساب سعر تغيير العملة، الذي يعكس التفاوت في مستويات المعيشة من بلد إلى بلد. واستقيت بيانات اللاعبين في أغسطس/آب 2017 من مواقع نوادي كرة القدم الرسمية على الإنترنت.

المعدون هم ناسوس ستيليانو، وبول فلاتشر، وكريس أوزبورن، وجون ستانتون. أعد صور اللاعبين زوي بارثولوميو، ولاورا كانتادوري. وأعد التصميم لاورا كانتادوري وجيمس أوفر. وشارك في التطوير إيدان فيوستر، وروزي غولانتش، وبيكي رش.