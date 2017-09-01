درب عقلك بهذا اللغز! ما الحد الأدنى لعدد مرات عبور المركب؟

نتحداك أن تحل لغز اليوم!

نتمنى لك حظاً موفقا!

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لغز رقم 3

شخصان بالغان وطفلان يريدون أن يعبروا نهرا.

صنعوا مركبا صغيرا، ولكن يمكنه حمل وزن شخص بالغ واحد فقط أو طفلين فقط.

المجموعة حاليا عند الضفة الشرقية وتريد أن تعبر النهر وتصل إلى الضفة الغربية.

ما هو الحد الأدنى لعدد مرات عبور المركب من ضفة إلى الأخرى حتى يعبروا جميعا؟

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الحل أدناه

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الحل

الحد الأدنى لعدد مرات العبور: تسعة.

يمكن حل اللغز بأكثر من طريقة، هذه إحداها:

لو عبر أحد الشخصين البالغين إلى الضفة الغربية، لن يوجد من يعود بالقارب إلى الضفة الشرقية.

لذا، في العبور الأول يجب أن يستقل القارب طفلين، حتى يعود أحدهما إلى الضفة الشرقية في العبور الثاني بينما يبقى الطفل الآخر على الضفة الغربية.

وفي العبور الثالث يتجه البالغ الأول إلى الضفة الغربية.

في الرحلة الرابعة يعود الطفل الذي كان منتظرا عند الضفة الغربية بالقارب إلى الضفة الشرقية.

إذاً بعد أربع مرات من العبور بالقارب من ضفة إلى أخرى، يوجد شخصُ بالغُ عند الضفة الغربية، وباقي المجموعة عند الضفة الشرقية.

بعد تكرار مراحل العبور الأربع، أي بعد ثامن عبور للنهر، سيكون الشخصان البالغان عند الضفة الغربية، والطفلان عند الضفة الشرقية.

وفي العبور التاسع والأخير يعبر الطفلان على متن القارب إلى الضفة الغربية.

( NRICH) بجامعة كامبريدج.

هذا اللغز هو من مشروع (NRICH) بجامعة كامبريدج - من برنامجتوداي .