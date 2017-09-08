درب عقلك بهذا اللغز: لا تسكب الحليب!

نتحداك أن تحل لغز هذا الاسبوع من بي بي سي.

ولا تسكب أي حليب!

نتمنى لك حظا موفقا.

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لغز رقم 4

بائع حليب لديه إبريقان فارغان، أحدهما يسع ثلاثة غالونات والآخر خمسة.

فكيف يمكنه أن يزن غالونا واحدا دون أن يسكب أي حليب؟

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الإجابة

يمكن لبائع الحليب أن يملأ الإبريق الذي يسع ثلاثة غالونات بالحليب ثم يفرغه في الإبريق الأكبر الذي يسع خمسة غالونات.

ثم يملأ الإبريق الأصغر مجددا ويفرغه في الإبريق الأكبر حتى يتمليء.

عندها يتبقى في الإبريق الأصغر غالون واحد فقط.

اللغز من " Fit Brains" وهي شركة تتبع " Rosetta Stone".