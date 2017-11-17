درب عقلك بهذا اللغز: ما هي الدولة التالية في هذا التسلسل؟
نتحداك أن تحل لغز هذا الاسبوع من بي بي سي!
نتمنى لك حظا موفقا.
اللغز رقم (7)
فيتنام: 1، باناما: 2، بوروندي: 3، نيوزيلاند: 4، الصين: 5
ما هي الدولة التالية في هذا التسلسل ورقمها 6؟
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الإجابة تحت الصورة!
الإجابة:
الدولة التالية في ذلك التسلسل هي استراليا ورقمها 6 إذ انه يوجد في علمها القومي 6 نجوم.
اللغز من أيريك مونكمان وبوبي سيجال، ومن برنامج "توداي".