درب عقلك بهذا اللغز: ما هي الدولة التالية في هذا التسلسل؟

نتحداك أن تحل لغز هذا الاسبوع من بي بي سي!

نتمنى لك حظا موفقا.

اللغز رقم (7)

فيتنام: 1، باناما: 2، بوروندي: 3، نيوزيلاند: 4، الصين: 5

ما هي الدولة التالية في هذا التسلسل ورقمها 6؟

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الإجابة تحت الصورة!

الإجابة:

الدولة التالية في ذلك التسلسل هي استراليا ورقمها 6 إذ انه يوجد في علمها القومي 6 نجوم.

اللغز من أيريك مونكمان وبوبي سيجال، ومن برنامج "توداي".