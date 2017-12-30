أب أرجنتيني يستغل ابنته جنسيا على مدى 20 عاما

مصدر الصورة A town in Argentina Image caption بلدة في الأرجنتين

حكمت محكمة أرجنتينية بالسجن 12 عاما على أب أرجنتيني استغل ابنته جنسيا على مدى 20 عاما وأنجب منها 8 أطفال.

وقالت ابنة المدعو دومينغو بولاتشو إنه احتفظ بها في "عبودية جنسية" منذ كانت في الحادية عشرة.

وحدثت هذه الجريمة في بلدة تدعى فيلا بالنيريا في مقاطعة سانتياغو ديليستيرو شمالي الأرجنتين.

وكانت وسائل إعلام محلية قد ذكرت أن أم الفتاة كانت قد ماتت أو غادرت العائلة عندما كانت ابنتها طفلة.

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وقد أرسل الأب طفلتين أخريين لتعيشا مع أقرباء له بينما احتفظ بابنته الثالثة "لتحل محل أمها".

وقالت المرأة إن والدها "اغتصبها على مدى 20 عاما".

وأضافت أنها تلقت تهديدات بالقتل من أفراد من العائلة بعد أن أبلغت الشرطة بما جرى معها.

واكتشفت الحالة في بداية عام 2016 عندما زارت المرأة مركزا صحيا برفقة أحد أطفالها وسئلت عن التفاصيل الشخصية لوالد الطفل.

وحين أبلغت الشرطة بالأمر فر الأب ولم يعثر عليه إلا بعد مرور 45 يوما.