حلم طفلة سورية في مخيم لجوء: استكمال تعليمها لتصبح جراحة تعتني بالآخرين
عندما بلغت سارة 11 عاما، كانت خططها المستقبلية واضحة تماما. أخبرت عائلتها بأنها تريد أن تصبح "طبيبة جراحة".
إنها أمنية نبيلة، يتشارك فيها جميع الصغار من مختلف أنحاء العالم.
لكن سارة حالة خاصة تختلف عن الكثير من رفاقها، فهي تواجه الكثير من الصعوبات عليها تخطيها لتحقيق هدفها.
وذلك لأنها تعيش حاليا مع والديها وثلاثة أشقاء علي وديب وهادي، في خيمة من غرفتين في مخيم غير رسمي في قضاء زحلة في وادي البقاع بلبنان.
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"جيل ضائع"
إنهم لاجئون من سوريا. وهذه الفتاة واحدة من ملايين الأطفال المشردين حاليا في العالم بسبب الصراعات المسلحة والعنف والحروب، وتم تسليط الضوء على محنتهم في اليوم العالمي للاجئين.
يحمل هؤلاء الأطفال غالبا لقب "الجيل الضائع"، فهم يواجهون خطر فقدان أبسط مقومات السعادة والطفولة الهادئة، مثل التعليم.
ربما يمكن اعتبار سارة محظوظة، فهي تذهب إلى مدرسة ابتدائية، وتتحدث بفخر عن خبراتها المدرسية.
وشرحت لنا سارة، عن طريق مترجم، كيف أنها تستقل الحافلة كل يوم إلى المدرسة في تعلبيا بوادي البقاع.
وتحضر دروسا في اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات والجغرافيا، كما تتلقى دروسا في الرياضة والفنون.
المدرسة بالنسبة لها هي المتعة، وتقول إنها تفضل "المدرسة والأصدقاء والدروس".
كما أن اللغة الإنجليزية هي مادتها الدراسية المفضلة، وتقول عن هذا "لأنني أحب مدرسها".
الواجب المدرسي في الخيمة
وبعيدا عن المدرسة فهي تساعد في الأعمال المنزلية وتلعب مع إخوتها.
ورغم أنها مازالت صغيرة، فإنها تضع المستقبل دائما نصب عينيها وتفكر في مهنتها المستقبلية.
وتقول "سأصبح جراحة، طبيبة في المستقبل"، والسر وراء الاختيار بسيط للغاية، "لأنهم يعتنون بالناس".
وتؤكد الفتاة أنها على دراية بصعوبة المهمة وأنها يجب أن تذاكر بجد، ومقتنعة بأن مدرستها تساعدها على المضي قدما بنجاح، وتقول إن العلوم "مادة ممتعة" بالنسبة لها.
وتنجز سارة واجباتها المدرسية في الغرفة الرئيسية في خيمة العائلة، التي بناها والدها غسان مقابل 1000 دولار يسددها على أقساط كل منها 100 دولار في الشهر.
وكانت بمثابة المنزل الذي يؤوي العائلة خلال السنوات الثلاث الماضية.
"مكان آمن"
لجأت سارة وعائلتها إلى لبنان قبل خمس سنوات، بعد مهاجمة منزلهم في سوريا وانهياره جزئيا، واعتقاد الجيران أنهم ماتوا في الهجوم.
ومنذ هذا الوقت انتقلوا من مكان لآخر في سوريا بسبب اقتراب الصراع المسلح منهم، ثم في النهاية اضطروا لمغادرة سوريا نهائيا عندما كانت سارة في السادسة من عمرها.
كان الوالد غسان يعمل خياطا في سوريا، لكن في لبنان الوضع مختلف، فقد امتهن عدة مهن أخرى لتوفير احتياجات عائلته.
أما والدتها فاطمة، فكانت معلمة في روضة أطفال، لكن نظرا لاختلاف المناهج الدراسية في لبنان عنها في سوريا لم تستطع الأم العثور على عمل وتفرغت لرعاية الأطفال.
وتقول سارة إنها تفتقد عائلتها ومنزلها في سوريا، وإنهم يعيشون "حياة مختلفة جدا" في لبنان.
وتأمل أن تتمكن العائلة من الانتقال للعيش في مكان آخر. وعن حياتها في الخيمة تقول :"الخيمة تكون حارة جدا في الصيف وشديدة البرودة في الشتاء".
وبسؤالها عن المكان الذي ترغب أن تعيش فيه في المستقبل، جاءت إجابتها تحمل أمنية بسيطة جدا :"أريد العيش في مكان لا يوجد به عنف. مكان آمن".
حصلت سارة على فرصة استكمال التعليم من خلال الشراكة بين منظمة الأنروا، التابعة للأمم المتحدة والتي تعمل بصورة أساسية مع اللاجئين الفلسطينيين، وبين مؤسسة التعليم فوق الجميع.
وتوفر هذه الشراكة التعليم الإبتدائي للأطفال الفلسطينيين الذين اضطروا لترك المدرسة في سوريا بسبب الصراع.
ومن خلال العمل معا، استطاعت المؤسستان تقديم الرعاية لأكثر من 66 ألف طفل في مرحلة التعليم الإبتدائي في لبنان والأردن وسوريا.
كما تعهدت المؤسسة نفسها بتوفير التعليم لأكثر من 10 ملايين طفل لا يستطيعون الحصول على خدمات مدرسية جيدة، مع 6.6 مليون آخرين مسجلين بالفعل.
وتقول ماري جوى بيجوزي، المدير التنفيذي لبرنامج تعليم طفل، أحد برامج مؤسسة التعليم فوق الجميع، إن قصة سارة "تعكس الأهمية الأساسية للتعليم في تغيير حياة الأطفال المشردين".
وتضيف :"كل طفل يجب أن يحصل على فرصة للاستمتاع بالمدرسة مثل سارة، بغض النظر عن ظروفه الصعبة".
وتؤكد أنها كمؤسسة عالمية، لديها "مسؤولية تجاه الوصول إلى كل طفل ترك المدرسة".