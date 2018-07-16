جنوب العراق ينتفض ضد تردي الخدمات والبطالة

  • 16 يوليو/ تموز 2018

بالصور: محافظات العراق الجنوبية تنتفض ضد تردي الخدمات العامة وارتفاع مستوى البطالة.

  • البصرة Reuters

    البصرة - متظاهرون يغلقون الطريق المؤدي الى ميناء أم قصر,

  • القرنة AFP

    البصرة - متظاهرون ضد البطالة وتردي الخدمات عند مدخل حقل القرنة النفطي.

  • النجف AFP

    النجف - قوات الأمن تستخدم خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين في النجف.

  • النجف AFP

    النجف - مقر لحزب المؤتمر الوطني العراقي وقد أضرم فيه المتظاهرون النار في النجف.

  • البصرة AFP

    البصرة - متظاهرون ضد تردي الخدمات والبطالة في البصرة.

  • بغداد AFP

    بغداد - قوات الأمن في مواجهة المتظاهرين في ساحة التحرير ببغداد.

  • النجف AFP

    النجف - قوات الأمن العراقية تستعد لمواجهة المتظاهرين في النجف.

  • النجف AFP

    النجف - قوات الأمن تغتقل متظاهرا في النجف.

  • بغداد AFP

    بغداد - متظاهرون ضد تردي الخدمات والبطالة في ساحة التحرير في العاصمة العراقية بغداد.

  • البصرة Reuters

    البصرة - متظاهر يحمل عبوات غاز مسيل للدموع استخدمتها قوات الأمن العراقية لتفريق المتظاهرين قرب مقر محافظة البصرة.

  • القرنة AFP

    القرنة - عراقيون يتظاهرون ضد البطالة في القرنة الواقعة على مسافة 100 كم شمال البصرة.

  • كربلاء Reuters

    كربلاء - متظاهرون ضد تردي الخدمات والبطالة

  • كربلاء Reuters

    كربلاء - متظاهرون ضد تردي الخدمات والبطالة في كربلاء.

  • البصرة AFP

    البصرة - قوات الأمن العراقية تحيطبمقر محافظة البصرة.

  • البصرة AFP

    البصرة - متظاهرون يحرقون اطارات احتجاجا على ضعف الخدمات والبطالة.

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