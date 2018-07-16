جنوب العراق ينتفض ضد تردي الخدمات والبطالة
بالصور: محافظات العراق الجنوبية تنتفض ضد تردي الخدمات العامة وارتفاع مستوى البطالة.
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Reuters
البصرة - متظاهرون يغلقون الطريق المؤدي الى ميناء أم قصر,
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AFP
البصرة - متظاهرون ضد البطالة وتردي الخدمات عند مدخل حقل القرنة النفطي.
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AFP
النجف - قوات الأمن تستخدم خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين في النجف.
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AFP
النجف - مقر لحزب المؤتمر الوطني العراقي وقد أضرم فيه المتظاهرون النار في النجف.
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AFP
البصرة - متظاهرون ضد تردي الخدمات والبطالة في البصرة.
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AFP
بغداد - قوات الأمن في مواجهة المتظاهرين في ساحة التحرير ببغداد.
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AFP
النجف - قوات الأمن العراقية تستعد لمواجهة المتظاهرين في النجف.
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AFP
النجف - قوات الأمن تغتقل متظاهرا في النجف.
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AFP
بغداد - متظاهرون ضد تردي الخدمات والبطالة في ساحة التحرير في العاصمة العراقية بغداد.
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Reuters
البصرة - متظاهر يحمل عبوات غاز مسيل للدموع استخدمتها قوات الأمن العراقية لتفريق المتظاهرين قرب مقر محافظة البصرة.
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AFP
القرنة - عراقيون يتظاهرون ضد البطالة في القرنة الواقعة على مسافة 100 كم شمال البصرة.
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Reuters
كربلاء - متظاهرون ضد تردي الخدمات والبطالة
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Reuters
كربلاء - متظاهرون ضد تردي الخدمات والبطالة في كربلاء.
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AFP
البصرة - قوات الأمن العراقية تحيطبمقر محافظة البصرة.
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AFP
البصرة - متظاهرون يحرقون اطارات احتجاجا على ضعف الخدمات والبطالة.
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