قضية اختفاء جمال خاشقجي

ترامب يدعو إلى عدم استباق نتائج التحقيقات في اختفاء جمال خاشقجي

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يدعو إلى عدم إدانة السعودية حتى تتضح نتائج التحقيقات في قضية اختفاء الصحفي جمال خاشقي، وبومبيو يؤكد أن السعودية وعدت بعدم إعفاء أي شخص من المسؤولية.