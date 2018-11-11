قصة ثمانية أشقاء بريطانيين شاركوا معا في الحرب العالمية الأولى

مصدر الصورة LINDA WITHEY Image caption تراوحت أعمار الأشقاء الثمانية بين 20 و43 عاما عندما تطوعوا للمشاركة في الحرب العالمية الأولى

شهدت الحرب العالمية الأولى، التي يحتفل العالم بمرور مائة عام على نهايتها، معارك طاحنة بين ملايين البشر وكان هناك آلاف الإخوة والأشقاء يقاتلون دفاعا عن بلدانهم، لكن عائلة ثوماس وإليزا قدمت تضحية استثنائية ودفعت بأبنائها الثمانية للمشاركة في القتال.

وفقدت العائلة ابنا واحدا فقط لقى حتفه في إحدى المعارك على الجبهة الفرنسية، والمثير أن جميع الأبناء تطوعوا بإرادتهم للمشاركة في الحرب.

ودفع هذا الموقف النادر المجلس الخاص ببريطانيا (المجلس الاستشاري الخاص بالملك)، إلى إرسال خطاب باسم الملك "جورج الخامس" عام 1915، لتقديم الشكر للعائلة على تضحياتها وتقديم أبنائها للدفاع عن المملكة "والمشاركة في الحرب".

وجاء في الخطاب الذي وقعه أمين المجلس أن الملك "استمع باهتمام كبير" عن تضحيات الإخوة الثمانية.

وأضاف: "بناء على توصية ملكية أود أن أنقل لكم تهنئة الملك والتأكيد على أن جلالته يقدر كثيرا الروح الوطنية التي تتجسد في هذا النموذج، من عائلة واحدة، للتضحية والولاء لصاحب الجلالة والإمبراطورية".

بالصور: أكثر المعارك دموية في الحرب العالمية الأولى

تسلسل زمني لأحداث الحرب العالمية الأولى

مصدر الصورة LINDA WITHEY Image caption صورة ثوماس إيفرتون وزوجته إليزا بجوار خطاب شكر من الملك جورج الخامس لمشاركة الأبناء في الحرب

"شيءمذهل"

وتم الاحتفاظ بالرسالة الملكية ووضعها في إطار مع صور الأشقاء الثمانية، وتوارثتها أجيال العائلة التي تقيم في برمنغهام.

وقال جون جونز، 76 عاما، الذي تزوج من ريتا حفيدة إليزا وثوماس الكبرى، "إن مشاركة ثمانية أشقاء في الحرب في وقت واحد يمثل حالة فريدة ورائعة".

وأضاف: "تطوعوا جميعا بإرادتهم في القتال، إنه شيء مذهل".

وكان الأب ثوماس جون إيفرتون، مواليد 1851، قد تزوج من إليزا وأنجب منها 10 أبناء (ثمانية ذكور واثنين من الإناث).

مصدر الصورة LINDA WITHEY Image caption بطاقة بريدية أرسلها فريدريك لزوجته من الجبهة في فرنسا

وبعد فترة قررا الانتقال من منطقة رسيستيرشيرإلى برمنغهام بحثا عن فرصة عمل أفضل، لكن الوظائف كانت شحيحة ومرا بأوقات صعبة.

في عام 1881، اضطرت إليزا للإقامة في دار رعاية أحداث مع خمسة من أطفالها، بعد طردهم من منزلهم وفشل الزوج في توفير مأوى أو مصدر دخل للعائلة.

ولم يمر وقت طويل حتى اجتمع شمل العائلة مرة أخرى، بعد استلام ثوماس وظيفة جديدة في مجلس مدينة برمنغهام، كعامل في تمهيد الطرق وحصل أيضا على منزل في بوردسلاى غرين.

مصدر الصورة LINDA WITHEY Image caption فريدريك حصل على إجازة بعد وفاة طفلته

واستقرت أوضاع العائلة حتى صيف عام 1914، عندما أعلنت بريطانيا الحرب على ألمانيا في 4 أغسطس/آب.

كانت البلاد في حاجة لتجهيز جيش ضخم، وأعلن وزير الحربية اللورد كيتشنر، التعبئة العامة ووجه نداء مباشرا إلى رجال بريطانيا للانضمام إلى الجيش.

وكانت العائلة مهتمة بالمشاركة في المجهود الحربي، وقرر الأبناء الثمانية، والذين تراوحت أعمارهم بين 20 و43 عاما، الإنخراط في القتال والتطوع في الجيش.

ورغم زواج اثنين منهم ألفريد وفرانسيس، إلا أنهما قررا ترك زوجتيهما وعائلتيهما الصغيرة والذهاب إلى القتال.

وتفرق الأشقاء الثمانية في جبهات مختلفة وشاركوا جميعا في الخطوط الأمامية وشهدوا المعارك.

وكان فرانسيس، الذي عرف بعد ذلك باسم فريدريك، قد تزوج قبل الحرب بأربعة أشهر في أبريل/نيسان 1914، وأرسل من على جبهة القتال في فرنسا بطاقة بريدية إلى زوجته "غيرترود" عليها منديل من الحرير مطرز عليه رسمة فراشة وعبارة "قُبلة من فرنسا".

وكتب رسالة عاطفية بقلم الرصاص للزوجة لكنها تلاشت مع الزمن لسوء الحظ..

مصدر الصورة LINDA WITHEY Image caption ثوماس وليام، لقى حتفه على الجبهة الغربية في فرنسا وعمره 38 عاما

وبعد ثلاثين شهرا من الحرب أصابت العائلة أول فاجعة، عندما تم إبلاغها بمقتل ثاني أكبر الأبناء ثوماس وليام، وعمره 38 عاما. ولقي حتفه في 25 سبتمبر/أيلول 1915، أثناء المشاركة في معركة "باتل أوف لووس" على الجبهة الغربية في فرنسا.

وبعد عدة أشهر، في يونيو/حزيران 1916، حصل فريدريك على إجازة 14 يوما، بعد وفاة ابنته ليليان، التي لم تتجاوز 21 شهرا فقط.

وبعد انتهاء الحرب عاد بقية الإخوة إلى عائلاتهم، وحصلوا على تكريم لمشاركتهم في الدفاع عن بلدهم وما قدموه لها.

وقال جونز عن عودة الأبطال :" لابد أنهم كُرموا كنجوم في المجتمع".

مصدر الصورة LINDA WITHEY Image caption فرانسيس الذي أصبح اسمه فريدريك يجلس ثالثا من يمين الصورة مع كتيبته في الحرب

عائلة إيفرتون (الإخوة والأخوات)

ألفريد: مواليد 1871. تزوج وأنجب ثلاثة أبناء (ولد وبنتين). خدم في مدفعية الميدان الملكية، تطوع في أغسطس/آب 1914. حصل على ثلاث ميداليات لشجاعته.

روزينا: ولدت في 1875.

ثوماس وليام: مواليد 1877. خدم في فوج وارويكشاير الملكي بدرجة وكيل عريف. قُتل في معركة لووس بفرنسا في 25 سبتمبر/أيلول 1915. وكان مجندا من قبل في شمال أفريقيا عام 1897، وحصل على خمس ميداليات حرب. ومدفون في مقابر الكومنولث في فرنسا.

فرانسيس فريدريك: مواليد 1879. خدم في مدفعية غاريسون الملكية. تزوج غيرتراد غريفيث، في 2 مايو/آيار 1914.ترك الجيش في فبراير/شباط 1919 وحصل على ثلاث ميداليات حرب. توفى عام 1949.

إدوين تشارلز: مواليد 1880. خدم كعريف في فوج بركشير الملكي. تجند في يوليو/تموز 1915. وأنهى الخدمة في أغسطس/آب 1918، وحصل على أربع ميداليات.

فريدريك أرثر: مواليد 1886. خدم كرقيب في سلاح المهندسين الملكي. انتهت خدمته في مارس/آذار 1919 وحصل على ثلاث ميداليات.

إليزا الابنة: ولدت في 1888، وحصلت على اسم والدتها.

ألبرت: مواليد 1991. خدم كمدفعي في فوج ورسيسترشير. تطوع في أغسطس/آب 1916، وأصيب بطلقة في إحدى المعارك، وترك الخدمة في يونيو/حزيران 1917، وحصل على ثلاث ميداليات.

هوارد: مواليد 1892. خدم في كتيبة مشاة دوق كورنوال الخفيفة. ثم بعد ذلك كعريف في حاملي البنادق الملكية من دبلن. تجند في أغسطس/آب 1914، حتى فبراير/شباط 1919 وخرج بأربع ميداليات.

جورج: مواليد 1894. خدم في فوج مانشستر. تطوع في مايو/آيار 1914 وخرج من الخدمة مع أربع ميداليات.

مصدر الصورة LINDA WITHEY Image caption فريدريك مع ابنته جوان وخطيبها الذي شارك في الحرب العالمية الثانية

وقالت "ليندا ويزي" حفيدة فريدريك إيفرتون وابنة السيدة والسيد جونز، إنها تتخيل أجدادها وإنهم كانوا"يفخرون بصمت، لكن في الوقت ذاته هناك حقيقة أنهم كانوا يمرون بأشياء كثيرة ويعانون في كل يوم من أيام الحرب".

وأضافت "وأتذكر أيضا إطلاعي على هذه الوثائق في عدة مناسبات عندما كنت طفلة، لذلك فقد كانت شيئا يدعو للفخر، لقد أرادوا أن تظل دائما ذكرى خدمتهم لبلادهم وللملك حاضرة".

ومثل الكثير من الجنود الذين عادوا من الخطوط الأمامية للقتال. لم يتحدث أبدا فرانسيس فريدريك إيفرتون، عن الرعب الذي عاشه وتحمله أثناء الحرب.

وعاش خلال الحرب العالمية الثانية ليرى إحدى بناته، جوان، تمر بتجربة ومعاناة ذهاب خطيبها إلى الحرب.

وتتذكر ليندا زياراتها إلى جدها فريدريك، كل يوم سبت، بصحبة والدتها غيرترود روز.

مصدر الصورة LINDA WITHEY Image caption ليندا ويزي مع والدتها ريتا جونز في منزل العائلة

وتقول عن جدها :"كان رجلاهادئا ومتحفظا، لكنه كان دائما هناك كل سبت".

وتؤكد على أنها كانت تهتم دائما بتاريخ جدها الكبير وإخوته.

وتضيف :"والدتي قالت إنه كان رجلا شجاعا جدا وشديد الصرامة، وهو أمر كان معتادا في هذا الوقت على ما أعتقد".

وظلت العائلة تحتفظ بالمنزل القديم عبر الأجيال، وتقول ليندا إنها تتذكر دائما "رائحة اليانسون فيه".

كما تتذكر أيضا "الكنز الدفين" وهو رف جانبي مليء بالأنتيكات الزجاجية.

وتختم حديثها :"أخذت بعض هذه الكنوز لنفسي وغالبا ما تذكرني بمنزل العائلة".

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