مصدر الصورة Getty Images Image caption حفل توزيع جوائز الأوسكار بلا مذيع رئيسي لأول مرة منذ 30 عاما.

للمرة الأولى منذ 30 عاما سينطلق حفل توزيع جوائز الأوسكار لهذا العام بدون مذيع رئيسي.

وقالت قناة إيه بي سي الترفيهية التي تذيع الحفل إنها ستعتمد بشكل أساسي خلال الحفل على المشاهير الذين يقدمون الجوائز.

وتشير التقارير إلى أن القناة حاولت إيجاد مذيع بديل بعد اعتذار الممثل الكوميدي الأمريكي كيفين هارت في ديسمبر /كانون الأول الماضي عن تقديم الحفل.

وكان هارت قد اعتذر عن الحفل بعد جدل بشأن تغريدات له حول المثلية الجنسية إلا أن القناة لم تنجح في إيجاد بديل له.

وقال هارت تعقيبا على انسحابه إنه لا يريد أن يكون مصدر تشتيت يصرف الأنظار عن الحفل وإنه آسف لتسببه في جرح مشاعر البعض بتغريداته.

مصدر الصورة Getty Images Image caption كيفين هارت اعتذر عن تقديم حفل الأوسكار بعد تدوينات مثيرة للجدل عن المثلية الجنسية.

وعادة ما يقدم مذيع حفل توزيع جوائز الأوسكار فقرة في بداية الحفل، كما يتولى مهمة الربط بين فقرات الحفل بشكل كوميدي بينما يقدم عدد من الممثلين الجوائز.

وقالت رئيسة إيه بي سي "كاري بيرك" إن حفل هذا العالم والذى سيقام في الـ 24 من فبراير/ شباط الجاري في لوس أنجليس سيعتمد على مشاهير فقط لتوزيع الجوائز ولن يكون هناك مذيع رئيسي.

المهنة الأقل تفضيلا في هوليوود

لا يعد غياب المذيع الرئيسي عن حفل توزيع جوائز الأوسكار حدثا فريدا من نوعه إذ حدث هذا عدة مرات سابقا، كان آخرها عام 1989.

وكان حفل عام 1989 مثيرا للجدل بسبب الفقرة الافتتاحية التي قدمها روب لوي وممثلة ارتدت زي الأميرة بياض الثلج "سنو وايت".

وعقب الحفل، كتب عدد من نجوم هوليوود خطابا وصفوا فيه الحفل بالمخجل للأكاديمية و لصناعة السينما عموما.

ورفعت شركة الرسوم المتحركة الشهيرة "والت ديزنى" دعوى قضائية ضد أكاديمية فنون وعلوم السينما تتهمها فيها بانتهاك حقوق الملكية الفكرية.

ومنذ ذلك الحين تسبب تقديم حفل توزيع جوائز الأوسكار في عدة مشكلات لمذيعيه.

وبحسب مراسلي هوليوود يعد تقديم الحفل المهنة الأقل تفضيلا في هوليوود .

وتتضمن مهام مذيع الأوسكار عادة تقديم عدد من الفقرات التى غالبا ما تناسب هؤلاء الذين لديهم خبرة في تقديم المسرحيات الهزلية،ستاند اب كوميدي.

و بعد تقديم فقرة الافتتاح التي تتضمن مداعبة للمرشحين، يتولى المذيع تقديم الممثلين الذى سيقدمون بدورهم الجوائز، كما يقدم المذيع الرئيسي عددا من الفواصل الكوميدية و يتولى تلطيف الأجواء حين يزيد التوتر.