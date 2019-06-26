تعرف على المطعم "الأفضل" في العالم

مصدر الصورة AFP/Getty Images Image caption الطاهي الأرجنتيني ماورو كولاغريكو، قال إنه شعر كأنه "يطير في السماء"

فاز مطعم ميرازور في فرنسا بجائزة أفضل مطعم في العالم في حفل وزعت فيه جوائز المنافسة في سنغافورة.

وتفوق المطعم، الذي يوجد في منطقة الريفييرا، على المطاعم الأخرى في المنافسة السنوية التي تنظمها شركة (أفضل 50 مطعما في العالم).

ونال ميرازور، الذي يديره طاه أرجنتيني، الثناء على عدد من أطباقه، ومن بينها جذور الشمندر المالح، التي يجنيها من مزرعته، مع كريم الكافيار.

وتنافس المسابقة، التي بدأت في عام 2002، الآن جوائز ميشلان ستارز الشهيرة، وإن كان بعض الخبراء يشككون في الطريقة المستخدمة فيها.

وتتكون قائمة المتنافسين بناء على رأي أكثر من 1000 خبير في فنون الطهي.

وحصلت أسبانيا على ثلاثة أماكن في المطاعم العشرة الأولى، بينما نالت فرنسا، والدنمارك، وبيرو، مكانين لكل منها.

وحصلت بريطانيا على مكانين في قائمة الـ50 الأولى، وجاء مطعم كلوف كلوب في المركز 27، وليل في المركز 33. ويوجد المطعمان في منطقة شورديتش في لندن.

ما الذي جعل ميرازور أفضل مطعم في العالم؟

قالت شركة (أفضل 50 مطعما في العالم)، التي تنشر نتائج منافستها شركة وليام ريد بيزنس ميديا، في بريطانيا، إن ميرازور توفرت فيه "قمة التجارب في المطاعم".

وكان أكثر ما أبهر الحكام فيه هو "موقعه الذي لا ينافس في الريفييرا، وحدائقه المتراصة، التي تنبت أحلى المنتجات، وفريق الطهاة المهرة فيه، ومضيفوه".

هل هناك من يوصف بأنه "أفضل طاه في العالم"؟

قال الطاهي الأرجنتيني ماورو كولاغريكو، إنه شعر كأنه "يطير في السماء"، حينما عرف بالخبر، بحسب ما نقلته عنه وكالة رويترز للأنباء.

وأضاف أن الجائزة القيمة "تظهر للعالم أنك إذا كان لديك حلم، فكل شيء ممكن".

وافتتح المطعم في 2006، وحصل حتى الآن على ثلاث جوائز ميشلان ستارز.

هل هناك انتقادات؟

تعتمد قائمة الـ50 مطعما الأولى على اقتراع سري لعدد من خبراء فنون الطهي في العالم.

ويقول منتقدون إنه ليس هناك معيار محدد جيدا لتقييم المطاعم.

كما أن القواعد هذا العام تغيرت، بحيث استبعدت مطاعم كانت في الصدارة في اقتراعات سابقة.

ما هي أفضل 10 مطاعم؟

هذه هي القائمة: